Tirza n tddukkla Tiɣra ɣer yiwet n twacult

Mačči aṭas-aya segmi i d-turew yiwet n tmeṭṭut deg taddart n At Idris, taɣiwant n tṣexriwt, ukuẓ n warrac ɣef tikkelt. Ulamma ayagi d ayen i ten-yessferḥen nezzeh, meεna seg tama-nniḍen yessḥeyyer-iten daɣen. Acku, akken i d-iberreḥ jeddi-tsen, taswiεt d tin qessiḥen, imi ɣlayet tameddurt, yerna akken i neẓṛa, yiwen n llufan mi ara ad t-id-yesεu walbaɛd, yewεer ad t-id-yessker, aniεad 4 akkenq ɣef tikkelt. D ayen i yeǧǧan tawacult-a tger tiɣri i wid ixeddmen lxir i wakken ad ten-εiwnen s wayen iwumi zemmren, wa ad d-fken afus n tallelt i baba-tsen i yettaɣen ccehriya d talemmast, lmaεna-s ur yezmir ad yeḍmen tudert n yineglusen-a akked d tɣawsiwin n tudert-nniḍen. Tiddukkla Tiɣri, am yal tikkelt, tella-d di ttiεad i wakken ad texdem ayen iwumu tezmer. Dɣa, rzan yemmḍebbṛen n tddukkla-a, aselway n tɣiwant n At Smaεel akked unmazul n tɣiwant n Tṣexriwt, ass n aram yezrin, 8 deg yennayer, ɣer twacult-a, mi wwin yid-sen ddeqs n wayen I ḥwaǧen warrac-a, am uyefki, taduli, lqecc d wayen-nniḍen. Ad d-nesmekti d akken ddeqs n yimezdaɣ n taddart n At Smaεel i d-yefkan afus n tallelt i tddukkla Tiɣri i wakken ad yesmurres uqeddic-a. Ayagi s tnaga n uselway-is Mass Ɛebdun i ten-yessnemmren nezzeh, am wakken daɣen i asen-yessuter ad kemmlen deg ubrid-a yelhan. Ma yella d imawlan n warrac-a, umren ayendin s ccɣel-a igerrzen.



K.K.