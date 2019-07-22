Tizi Uzzu deg umḍiq amenzu s watug n 71,60%

Seg useggas n 2008 ar ass-a, d lwilaya n Tizi Uzzu i yettaṭṭafen taqacuct n umyezwar n lwilayat deg tlata n yikayaden-agi iɣurbizen n taggara n ulmud (Aswir wis 5, BEM akked BAC). Yerna yettili-d waya s watug aɛlay i yettɛeddayen s waṭas yal aseggas atug aɣelnaw. Mi d-banen yigemmaḍ n ukayad-agi, ass-nni n lexmis, yeḍḥa-d belli d lwilaya n Tizi Uzzu i d-yufraren i tikkelt tis mrawet d snat (12), ta deffir ta, ula deg ukayad-agi n BAC. Atug n rrbeḥ deg ukayad n BAC, di lwilya-agi n Tizi Uzzu di tezrigt-agi n 2019, yewweḍ ɣer 71,60%. Ma neserwes-it ɣer watug aɣelnaw, ad d-naf belli yugar-it s waṭas, imi aneggaru-agi ur iɛedda ara 54,56%. Azal n 304 n yinelmaden, wwin-d tazmilt yemsawan neɣ yugaren 16/20, ɣer tama n 48 n yinelmaden i yessawḍen ɣer tezmilt yufraren ɣef 17/20. D tanelmadt Hemzaoui Imane n tesnawit n Dehmani Mohamed n Boghni i d-yewwin tazmilt tameqqrant di lwilaya n Tizi Uzzu s 18,58/20. Llant 65 n tesnawiyin ɣef 68 i tesɛa lwilaya n Tizi Uzzu, sɛant agemmuḍ yugaren atug aɣelnaw n 54,56%. D tasnawit n Abizar n tɣiwant n Timizart i d-yufraren deg tesnawiyin s ugemmuḍ n 96,88%. Ad d-nesmekti kan belli, d lwilaya n Tizi Uzzu i d-yufraren yakan deg ukayad n uswir wis 5 d win n BEM.
Atug n rrbeḥ aɣelnaw yewweḍ ɣer 54,56%
Iberreḥ-d ass-nni n lexmis, uneɣlaf n Usegmi aɣelnaw, Abdelhakim Belabed s yigemmaḍ n ukayad n taggara n ulmud asniwi, yettwassnen s yisem n BAC, yenna-d belli atug n rrbeḥ aɣelnaw i useggas-agi n 2019, yewweḍ ɣer 54,56%. Iglem-d uneɣlaf Belabed igemmaḍ-agi, yenna-d fell-asen belli d ilemmasen yerna rekden, imi ur bɛiden ara ɣef wid n useggas iɛeddan, yewwḍen ɣer 55,88%.
Ulamma ur tgerrez ara liḥala n tmurt, maca, annect-a ur yegli ara s usubbu n watug n rrbeḥ. Azal n 674.831 n yinelmaden i yesɛeddan akayad-agi gar 16 d 20 yunyu iɛeddan, gar-asen 411.431 d wid yeqqaren deg tesnawit akked 263.400 d imsizwiren imunan. D asaka n tusnakt i yeṭṭfen taqacuct n umyezwar n yisakayen s watug n 78,61%. Iger-d diɣ uneɣlaf n usegmi tamawt ɣef watugen yennernan deg useggas-agi, gar-asen; win n yiɣerbazen n lɛesker i yewwḍen ɣer 99,40%, ma d tullas yeqqaren dinna wwint-d 100% ɣer tama n watug n yinelmaden imeɛdar yewwḍen ɣer 59,14%.
Am wakken diɣ i d-wwin yinelmaden yellan di lḥebs atug n 46,12%. Ad d-nesmekti kan, belli inelmaden-agi i yesɛan tazmilt n 10/20 neɣ ugar ad ruḥen deg wussan-agi ad jerden iman-nsen deg useggas amezwaru n tesdawit.
Gh. A.