Tuɣal-as tejmilt i Idir

Mačči d yiwet n tejmilt i yuɣalen i ucennay Ḥamid Ceryet i yettwassnen s yisem Idir sɣur wid iḥemmlen bab n tezlit ’’A baba inuba’’ i yessemlalen tisuta. Akka dɣa i d-tella yiwet n tejmilt deg taddart n Tqerbust, tɣiwant n Uɣbalu anda ceɛlen yimezdaɣ ass-nni n aram, 5 deg maggu, ticemmuɛin s wayes uran isem n mmi-s n At Yanni Idir ɣer tama n tewlafin-is yerrsen deg taddart. Am wakken i d-ccnan yigerdan imectaḥ tizlit A baba inuba s teftilin deg yifassen-nsen ; ttaken tafat ɣer tudmawin-nni yesuzun ucennay.
Deg taddart n Iwaquren di tɣiwant n Mceddala, sersen yilmeẓyen, diɣ, ticemmuɛin deg ubrid aɣelnaw wis 26 ɣer tama n snitra n wakal yettwabnan dinna. ticemmuɛin-a, ttaken tafat ɣer wudem n Idir deg tewlafin sersen yimezdaɣ. Lɛerc n Yimceddalen deg tubiret, ula d nutni ur ttun ara acennay yesrafgen s teqbaylit ɣer 77 n tmura s 15 n tutlayin tibeṛṛaniyin s ucɛal n tcemmuɛin deg unnar n ddabex n taddart ɣer tama n wannay amaziɣ d unazal anda uran sgunfu di talwit. Akken ceɛlen tizlatin n Idir i yecnan d imeqqranen n waṭas n tmura. Lhant aṭas tejmilin i yuɣalen i Idir ɣas s drus n ttawilat, maca s waṭas n uguccel ladɣa deg wallen n yigerdan ittreqriqen s tafat n tcemmuɛin akken ttreqriqent tezlatin n Idir deg ulawen.
Nisma Tigrine