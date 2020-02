Tuɣal-as tejmilt meqqren deg wat Mesbaḥ

I lmed n usmekti wis 60 n tmettant n umeɣnas yellan d aɛeggal asebdad n ukabar n Yitri n Tefriqt n Uqafa (Étoile Nord Africaine) daɣen d amaray Amatu n ukabar-agi, wagi d Imache Amar, tuɣal-as tejmilt meqqren, ass n Sem, 07 seg Furar 2020, deg taddart-is n At Masbaḥ i d-yezgan deg tɣiwant n At Dwala.

Thegga-d tajmilt-a tddukkla tadelsant yewwin isem n umeɣnas, Imache Amar i yemmuten ass n, 07 furar 1960, deg leɛmer-is 64 n yeseggasen . Gar leqdicat i d-yellan, ad naf asersi n tmeqqunt n yijeǧǧigen deg usmektay n yimeɣrasen n taddart n At Mesbaḥ d tmeqbert n Ixlef n Ugemun, daɣen yella-d usemekti n wayen yexddem Imache Amar deg taddart-is ɣef tutlayt d yidles amaziɣ, sɣur imeddukkal-is. Yeḍra-d waya deg uɣerbaz amenzu Hamroune Med Arezki. I lmed n usmekti wis 60 n tmettant n babat n tɣelnaẓṛit ( nationalisme), yessuffeɣ-d mmi-s Chabane, amaru, tameddurt n baba-s, akken ad t-issinen kter yimdanen. Ɣef waya, yenn-a : » adlis-agi i d-yettalsen tudert n Imache Amar, uriɣ-t akken tisutwin i ilulen seld timunent n tmurt n Lezzayer 1962, ad sɛun tikti ɣef tɣersawt (iseflan) n yimawlan-nneɣ , d lejdud-nneɣ i d-yeksen tamurt n Lezzayer seg ucengu, seg yifassen n yimttakren, d wid itessen idammen n yimdanen ». Ikemmel, yerna-d daɣen : » Ajajiḥ n tmes mazal ur yexsi ara, mziya, dɣa asafu yerfed-it, ass-a, ugdud n tmurt n Lezzayer’’.



Tameddurt-is

Imache Amar, d yiwen gar yimḥaddiyen imeqqranen n yigduden yettwaḥqren deg umaḍal, d yiwen yekkaten ɣef tmental tuɣdimin. Yebda umennuɣ-is asertan deg yiseggasen 1920, armi d amennuɣ amrig deg waggur n unbir n useggas n 1954. Yella gar yimenza i yebdan mgal tiktiwin n temnukda d temharsiwin yemgaraden. Yugi lḥers d lbaṭel mgal igduden yellan s ddaw uɣmar n wiyaḍ. Imdanen i t-ixulḍen, ama asmi yunag ɣer Fransa neɣ asmi i d-yuɣal ɣer Tmurt, daɣen ɣef wayen uran yimussnawen n umezruy, gelmen-t-id d akken yella d argaz d wawal, i ireznen mliḥ deg lecɣal-is. Yerna yesɛa yiwet n tmuɣli wessiɛen, yettwali ladɣa ɣer sdat. Yeẓra amek ara ddunt tedyanin ɣer sdat. Amedya deg udlis i yura deg useggas n 1937 iwumi isemma » l’Algérie au Carrefour », iwumi i d-ɛaweden diɣ warraw-is deg useggas n 2012, yehder-d ɣef waṭas n temsalt i d-yeḍran mbaɛd, ama ɣef yizerfan n warrac, izerfan n tmeṭṭut d usemguri n tmurt n Lezzayer. Dayen dɣa iɣef i d-yuɣal mmi-s deg wawal i d-yenna deg tejmilt-agi i as-yuɣalen.

Isem-is yura deg yisebtar n umezruy s waman n wurraɣ, d awezɣiɣ ad yettwamḥu seg yixemmimen n ugdud amaziɣ, yeḥsan s tɣeṛsawt n Imache Amar, asaḍ n udrar n Ǧerǧer. Yebda umahil n umeɣnas s tlallit n ukabar n Yitri n Tefriqt n Ugafa (ENA) deg useggas n 1926, deg tmurt n Fransa, syin, ḥebsen akabar-agi deg useggas n 1929, maca amennuɣ-is asartan ur yeḥbis ara. Dɣa, yuɣal-d ukabar-agi s yisem-nniḍen deg useggas 1933 i yewwin isem n ukabar n Tmanagt n Yitri n Tefriqt Ugafa ( Glorieuse Étoile Nord Africaine, GENA). Deg waggur n unbir, seg useggas n 1934, i tikkelt-nniḍen yettwaḥbes ukabar n Tmanagt n Yitri n Tefriqt Ugafa, yerna wwin tuget n yimḍebbren n ukabar-agi ɣer lḥebs , anda ḥekmen fell-asen s sḍis (06) n wagguren n lḥebs d 2 000 n Francs n lxeṭya i yal yiwen seg yimḍebbren n ukabar-agi. Deg waggur n maggu 1935, yeffeɣ-d seg lḥebs, Imache Amar, yuɣal srid ɣef uqerru n Ukabar i iqeddcen s tuffra kan. Deg udlis n Imache Chabane, yeɣal-d s wawal ɣef yiɣeblan yezgan gar baba-s d Messali Lhadj, ur yebɣin ara ayen yexddem, ladɣa ad d-yili ɣef uqerru n Ukabar, ayen iwumi semman mbaɛd « le zaɛimizm ».

Mba3d mi yuḍen deg tmurt n Fransa, yuɣal-d ɣer tmurt n Lezzayer deg useggas n 1947. Dɣa uqbel ad d-iruḥ seg Fransa yura yiwet n tebrat i warraw n tmurt-is. Deg tebrat-a, llan sin yinzan, izen amezwaru , yeɛna ixeddamen iqbayliyen iminigen iwumi yessuter ad sɛun tagmat, ad myeḥmalen , ad mɛawanen gar-asen, ad kksen yakk iɣeblan yellan gar-asen, wa ad sɛun kan yiwen n yiswi : d tilelli n tmurt-nsen. Deg yizen wis sin, d tukksa n tikti n tukci n leqder ugar n wayen yuklal Messal Lḥadj, i ireṣsan iman-is d imeḍebber ameqqran n uUkabar mebla lebɣi n tuget n yiɛeggalen, aya, ɣef leḥsab wayen yura Imache Chabane. Deg useggas n 1948, yekcem ɣer Ukabar n UDMA n Ferḥat Abbas, armi d aseggas n 1952. Ɣef leḥsab n ccfawat n Hadj Hocine Ouyed n taddart n At Abdelmumen, d amjahed aqbur, yiwet n tmagla n yimḍebbren n tegrawla , anda yella Krim Belkacem, Mohammedi said, si Moh Touil et Dris Ahmed iwumi qqaren Ahmed At Ramdane, ussan-d kra n wussan Kan seld tagrawla n umenzu n unbir 1954, ad sɛelmen Imache Amar ɣer wamek i iteddu umenuɣ. Mbaɛd mi yesla i wayen i as-nnan, yerra-asen: » Dɣa ma yella tagrawla ad tetddu, mebruk fell-awn timunent ». s wakken yuḍen aṭas, iḥus d akken ur yettidir ara akken ad iḥus s timunent.

Ali Zalouk