Tuɣalin ɣer uɣerbaz : gar tumert d ukukru

Seld ugar n ṣa n wayyuren segmi i ḥebsen yinelmaden taɣuṛi ɣef ssebba n waṭṭan n Corona, tekcem tugdi d lḥir ulawen n warrac d yimawlan-nsen, imi ur d-iban yimal n tuɣalin ɣer uɣerbaz. Rnu i waya, ddeqs n temsirin i ṣṛuḥen dderya-nsen. Dɣa, ugaden ayagi ad d-yeglu s yigemmaḍ ur nelhi deg umecwaṛ-nsen. Ad d-nesmekti d akken, inelmaden-a, ur ɣṛin ara akṛaḍyur aneggaru n useggas aɣurbiz yezrin. Ula d tuɣalin n useggas-a, ur d-telli ara deg lawan-is. Seg yiwet n tama, ɣas ma yella tamentilt n uεeṭṭel-a ur telli deg ufus n yiwen, lameεna, ur qbilen ara kra n yimawlan ad qqimen warraw-nsen war taɣuṛi. Seg tama-nniḍen, llan ibabaten d tyemmatin i yellan mgal tuɣalin-a, acku ugaden ɣef tezmert n warraw-nsen.
D tidet mxalafent tmuɣliwin ɣef tuɣalin ɣer uɣerbaz, meεna, neqsen kan yimḍanen n wid ihelken s waṭṭan n Covid 19, berrḥen-d yimḍebbṛen n useggmi ɣef uzemz n tuɣalin ɣer uɣerbaz, i d-yellan ass n, 21 tubeṛ yezrin deg uɣerbaz amenzu. Ma yella deg uɣerbaz alemmas akked tesnawit yella-d ass n, 4 deg unbir. Ddeqs n yiεewwiqen i d-muggren yiselmaden d yinelmaden acku ur ufin ara ttawilat iwulmen bac ad sɣelben ɣef waṭṭan-a. Ur d tezdeg, ur d tikmamin, ur d ṣṣabun n usizdeg. Ula d ahil n tɣuṛi, ur yeffiɣ ɣef yiwen.
Neɣ s unamek-nniḍen, ur yettuqader uprutukul n tezdeg, ur yezgil umahi n lehlak arraw-nneɣ. Di taggara, yewwi-d ad d-nini d akken amḍan n yinelmaden d yiselmaden i ihelken, irennu seg wass ɣer wayeḍ, armi tuɣal tumert n tuɣalin ɣer lakul d aḥulfu n tuggdi d ukukru, ama ɣur warrac, neɣ ɣuṛ yimawlan-nsen.
K.K.