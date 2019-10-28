Uẓẓu n wazal n 4 000 n ttjur

I lmend n tigawin i d-yettilin i lfayda n twennaḍt d ugama, heggan-d yiḥewwasen n Yiwaquren tadwilt n wuẓẓu n lqidar n 4 000 n tmeɣrusin n yidgel deg udrar aɛlayan n Yiwaquren. Ɣef teɣzi n kraḍ n wussan, seg umhad 24 tuber armi d sem 26, kkren-as yiwiziwen i warmud-a n usnerni n teẓgi d useḥbiber ɣef twennaḍt . Ad d-nesmekti d akken yella deg wahil ula d lembat deg wuḍan deg wadeg iwumi qqaren « Timducin », i yeɛlayen azal 1 300 n yimitren ɣef yilel. Dɣa, seld afḍar ass n lexmis tanezzayt, ɛeddan yimekkiyen i wuẓẓu n uḥric amezwaru n ttjur n yidgel, send ad heggin i yimensi deg udrar.
Azekka-nni daɣen, tella-d tedwilt n wuẓẓu, deg uḥric-is wis sin, armi d mettwal 16:00 n tmeddit, syinna uɣalent trebbuyaɛ i wadeg n tɣimit d uraǧu n yimensi, d ɛawaz ɣur kra. Deg wass aneggaru n wahil-a, sed 26 tuber, kemmlen yimheggiyen d yimekkiyen i wuẓẓu n wayen i d-yeqqimen d ttjur i uzraɛ deg yigḍa n wakal. Ayen yerzan tignatin n usteɛfu, ddeqs i d-heggan yilemẓiyen deg yiqiḍunen i sbedden di lexla, imi ula d aɛeẓẓer ɛeggnen-d si tazwara yiḥewwasen n Yiwaquren belli yezmer ad iḍul armi d tazeggant n yiḍ.
Ula d ttawil n uḥbas n tkeryas, ufan wid akk yusan i din aparking anda ara ires ukerrus-nsen. «Yelha ccɣel-a i d-yekkan sɣur yilemẓiyen n Iwaquren. Ilaq ad d-ttheggint tddukkliwin n twennaḍt tigawin am ti, seg tikkelt ɣer tayeḍ », i d-yenna yiwen n urgaz i yesseḥbibiren ɣef twennaḍt.
M. K.