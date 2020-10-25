Ugar n 5 n yimelyan n yinelmaden i yuɣalen deg wakal aɣelnaw

Ass-nni n larebɛa yezrin , 21 tuber 2020, i d-tella tuɣalin n yinelmaden s aɣerbaz amenzu di tmurt n Lezzayer, i lmend n useggas aɣurbiz 2020/2021.
Aseggas-a, tella-d tesfugla n beddu n useggas-a aɣurbiz amynut, seg uɣerbaz amenzu Abderrahmane El Akhdari n lwilaya n Batna. D aneɣlaf amenzu Abdelaziz Djerad ɣer tama n uneɣlaf n usegmi aɣelnaw Mohamed Ouadjaout, i d-yellan i lmendad n beddu n useggas aɣurbiz amaynut 2020/2021. Dɣa deg lwilaya-agi, uɣalen ma drus 180.329 n yinelmaden ɣer tneɣriyin n uɣerbaz amenzu, ttwaferqen ɣef 658 n yiɣerbasen imenza. Azal n 32.276 gar yinelmaden-agi, d wid i kecmen i tikkelt tamezwarut ɣer uɣerbaz (aseggas amenzu). Ma deg wakal aɣelnaw, ugar n 5 n yimelyan n yinelmaden i yuɣalen ɣer yiɣerbazen imenza n tmurt.
Inelmaden-a, ttwaferqen ɣef wugar n 19 000 n yiɣerbazen imenza, yellan di tmurt n Lezzayer. Tella-d tuɣalin s aɣerbaz, deg tegnatin yemxalafen ɣef yiseggasen iɛeddan. Bdu-tt-id s uswexxer n unekcum s aɣerbaz, i d-yettilin yal aseggas di tazwara n cutember. Rnu ɣer-s, afraq n yinelmaden n yiwet n teneɣrit ɣef sin n yigrawen, yal agraw melmi ara iɣer. Mebla ma nettu aprutukul n tezmert, mgal aṭṭan n Kuruna, yecban ambaɛed s wugar n lmitra, tikmamin, ljel n yifassen…atg. Tella-d temsirt tamezwarut aseggas-a, ɣef uḥader d useḥbiber mgal anfadad n Kuruna.
Aseggas-a aɣurbiz 2020/2021, ad yili kan s sin n yikraḍyuren
Aseggas-a uɣurbiz amaynut, ad yettwafreq kan ɣef snat n talliyin mačči ɣef kraḍ akken tella tannumi. Ala sin n yikraḍyuren ara yilin deg-s. Amezwaru ad ifak taggara n waggur n furar i d-ieddun, ma d wis sin ad ifak deg waggur n yunyu i d-iteddun. D lejrida i d-yefka uɣlif n usegmi aɣelnaw, ddurt iɛeddan. Ma d ikayaden n useggas-a aɣurbiz, di tlata yeswiren yemxalafen (amenzu, alemmas d usinaw), ad d-ilin deg taggara n yal akraḍyur. Ma d talliyin n yimuras n useggas-a, ad d-ilint akka : imuras n tegrest ad d-ilin seg 28 yennayer ar 06 furar 2021. Ma d ikayaden n ukraḍyur-a amenzu ad d-ilin seg 28 furar ar 04 meɣres. Ma d imuras n tefsut, ad d-ilin si 11 ar 20 meɣres 2021, ma d wid n unebdu ad d-ilin deg waggur n yulyu i d-iteddun. Ad d-nesmekti kan belli, tuɣalin s aɣerbaz n yinelmaden n uswir alemmas d usinaw, urɛad i d-telli. Yetturaǧu ad d-yili waya, ass n larebɛa, 04 unbir 2020.
Adaoun Abdelghani