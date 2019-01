Ulamma d adfel, yella-d deg ait aissa mimoun

Taɣiwant n Ait Aissa Mimoun, am nettat am tɣiwanin merra n lwilaya n Tizi Uzzu, tesmekta-d ansay n yennayer 2969. Ulamma d adfel-nni n lǧemɛa 11 deg waggur-agi ideg nella, maca ur yerẓi ara lebɣi n yiɛeggalen n Tiddukkla tadelsant “Imnar n Tdukli” n Ait Aissa Mimoun deg usuddes n leqdic-nsen. D asihar adelsan meqqren, i d-yellan ɣef teɣzi n wass deg uɣerbaz amenzu “Hacmi d warraw-is” n taddart n Tahanouts. Akken kan tewweḍ tsaɛet n 9h n ssbeḥ, bdan yimezdaɣ n tuddar-agi: Ighil Bouchene, Tahanouts, Ait Khelfat d Tizi Tzeggourth, ttawḍen-d yiwen yiwen. Ahil i d-yellan ɣef teɣzi n wass, yella-d d amerkanti, imi ɣef 9h00 d tasawent, bdant temsikniyin; tiqendyar n Leqbayel, iɣerman (taḥbult, lemsemen, aɣrum uquran…), idlisen, amezruy n yennayer d wayen i d-icudden ɣur-s. Yal tazeqqa s temsikent-is d yimnar-is ara ak-id-yessegzin ayen yellan din. Ma ɣef 10h00 d afella, llant-d snat n temsizzliyin; yiwet d tira n kra n uḍris ɣef yennayer s tmaziɣt, sɣur inelmaden n uswir amenzu d wis sin. Tis snat, tella-d d tamsistent deg yidles amatu s tefransist ɣef yennayer. Mi ak-nnan d 11h00, bdant tqessulin n seksu bu sebɛa n yisufar, ad d-ttawḍent ta deffir ta, i wakken ad ttekkin yimawalan-nsent deg temsizzelt n seksu yufraren. Mi yezgen wass, tella-d lweɛda n yennayer (seksu s uyaziḍ), i d-yettwaferqen ɣef wid i d-yerzan ɣer tmeɣra-agi meqqren. Deffir-s kan, tella-d temsizzelt-nni n seksu yufraren (s sebɛa n yisufar), tefren-d teseqqamut n uktazl tlata i d-yufaren, gar wid ittekkan. Ma ɣef 14h00 n tmeddit, teččur tnawalt n uɣerbaz-agi armi d ulamek, tella-d tegnit n ccna, ideg i d-tecna yiwet n terbaɛt n yinelmaden n uɣerbaz-agi “Hachemi d warraw-is” kra n tezlatin, am wakken daɣen i d-cnant kra n tullas n yisikwan n tiddukkla-agi kra n tezlatin. Maca, uqbel annect-agi, yella-d umeslay sɣur rebɛa n temɣarin n temnaḍt-agi, i d-imeslayen ɣef wamek i ttmaggaren medden yennayer deg tɣiwant n Ait Aissa Mimoun. Ɣer taggara maḍi, yella-d ufraq n warazzen ɣef wid i d-yufranen deg temsizzliyin-agi i gan deg tsebḥit n wass. Tlata deg-sen, rzan timsizzelt-nni n seksu, sin-nniḍen n temsizzelt n tira (yiwen n uswir amenzu, wayeḍ n uswir alemmas), aneggaru yella-d i temsistent-nni n tefransist. Am wakken daɣen i fkan igerdasen n uttekki i yimsikniyen d wid i d-yefkan afus n tallelt. Ula d taddart n Akaoudj, tella deg ttiɛad s waṭas n leqdicat, i d-yellan sendiḍelli n ssebt 12-01-2019. Fursen tagnit yiɛeggalen n taddart, rran-as tajmilt i Bessaoud Mohand Arab, am wakken daɣen i xedmen timsikniyin, ameslay ɣef yennayer…atg.



Ghani Amazigh