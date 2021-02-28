Urǧin terẓa taddart leɛnaya n win i tt-yessutren

Aṭas n tudrin i d-yejjamaɛen idrimen i yimuḍan i wakken ad dawin, ladɣa i wid iwumi ilaq udawi deg tmura n berra. Ayendin d amuḍin i yeḥlan, uɣalen s tezmert-nsen ɣer twacult-nsen imi i d-tella tcemlit n unejmuɛ n yidrimen deg tuddar. Tacemlit-a, dɣa, ha-tt-an tebda, ddurt-a, deg taddart n Tala Ɛetman, taɣiwant n Tizi Uzzu. Mbeɛd mi d-yessuter yiwen yilemẓi afus n tallelt deg taddart i wakken ad ɛiwnen yemma-s ad tdawi deg Fransa, nnejmaɛen yimezdaɣ n taddart n Tala Ɛetman u fran-tt deg rray-nsen i wakken ad as-gen irebbi i usuter-agi. Ihi, xedmen taseqqamut i tiddin n tcemlit n unejmuɛ n yidrimen i yebdan leqdic-is ass-nni n lǧemɛa, 26-02-2021, tameddit.
Ad tkemmel tcemlit alamma yewweḍ wazal n yidrimen ara teḥwiǧ tmuḍint-a. Tezzin yilmeẓyen i d-yejjamaɛen idrimen ɣef tudrin akked temdinin n lwilaya n Tizi Uzzu. Ttruḥun ṣbeḥ zik, yal wa s amekkan i t-yeɛnan : ad iruḥ anda i t-tjerred tesseqamut n tiddin n tigawt. Syin, mi d-uɣalen wid i d-ijemɛen idrimen, ad ten-teḥseb tesseqamut u ad d-tefk leḥsab n wass-nni. Seg tama-nniḍen, yettili-uheggi n trubbuyaɛ ara yeffɣen azekka-nni daɣen. Ad awin yid-sen tibewwaḍin n unejmuɛ n yidrimen i wakken ad bdun tigawt-nsen srid azekka-nni ṣbeḥ. Ayen yessefraḥen u yettaken afud ameqqran, d lebɣi akked tebɣest i yesɛan yilmeẓyen ɣer tigawt-a : s lḥir i ttraǧun ass i deg-i ara fɣen s annar i wakken ad d-jemɛen idrimen i tmuḍint-agi n taddart-nsen.
Ttbanen-d yiḥulfan-nsen deg umeslay-nsen alamma tɣelliḍ d nutni i d imuḍan. Aya akk, yettak afud ameqqran i yimezdaɣ n Tala Ɛetman imi ilaq fell-asen ad d-jmɛen qrib amelyar n yisentimen. Acu kan, aya mačči d ugur imi ass amezwaru kan, jemɛen-d 60 n yimelyan n yisentimen. Ma ɣef lehlak n tmuḍint, u ɣef leḥsab n lekwaɣeḍ n yimejjawen, tameṭṭut-a, mmuten-as tgeẓẓal-is i snat, syin tuɣal ur tettwali ara. Ihi, ilaq-as udawi deg tmurt n Fransa.
Hocine Moula