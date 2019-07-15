Ur yettunefk wazal i yigumma igamanen

Seg tuddar i yettwassnen s tfellaḥt di twilayt n Bgayet, ad naf taddart n Laεlam i d-yezgan di tɣiwant n Tizi Lwad, tadayṛa n Ssuq Letnin. Ad d-nesmekti d akken amur ameqqran deg yimezdaɣ-is, ttidiren seg uxeddim n lqaεa, d usenz n lɣella-s, wagi iteẓẓu igumma, wayeḍ ixeddem tibḥirin.
Ɣas ma yella axeddim-nsen mačči d win isehlen, lameεna tayri i ten-icerken d lqaεa, d lebɣi i sεan, sbeɣsen-ten i wakken ad xedmen nnig n tezmert, bac ad ṣṣiwḍen ɣer yiswi-nsen. Ayen i ten-iεiwnen daɣen, d lqaεa-nsen iwulmen nezzeh i wuẓẓi.
Akken yeqqaṛ yinzi, “akken yebɣu yeɣzif yiḍ, d uleqṛar ad d-yali wass”. Ihi seld aṭaṣ n leεtab, yeffeɣ εeggu-nsen ɣer tafat, imi lɣella n useggas-a d tin icaḍen mliḥ, ladɣa tin n lεin (Aberquq) s ugar n semmus n leṣnaf.
Seg yiwet n tama, ifellaḥen, umren s waya, lameεna seg tama-nniḍen, nufa-ten ttcektin seg lexṣaṣ n wid yettaɣen aberquq-a, ɣas ma yella d win igerrzen maḍi. Ɣef usentel-a yenna-aɣ-d yiwen n ufellaḥ : «Ssuma i nxeddem nekni ur tt-ttafen ara deg umkan-nniḍen, yerna lεin-agi yeṣfa, ula d aman seg wacu yettasew zeddig mliḥ, meḥsub ur t-ttafen ara deg wadeg-wayeḍ akka. Meεna nesḥassef ayendin imi imsaɣen ttruḥun ɣer twilayin-nniḍen, ǧǧan-aɣ nekni ».
Di taggara nessaram ad d-slen yimsaɣen i taɣect-is. Akken yebɣu yili, ilaq yiwen ad yezwir deg lɣella tadigant(locale), send tin n tabeṛṛanit. K. K.