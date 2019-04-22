Yal askasi s yinebgawen-is

Segmi yebda umussu-agi aɣerfan, i d-yebdan ass n lǧemɛa 22 yebrir 2019, tekcem tmurt deg yiwet n tallit tamxaleft deg umezruy n tmurt n Lezzayer. Mbeɛd mi yenqes s waṭas leqdic adelsan deg tesdawit n Tizi Uzzu, ladɣa deg wayen yerzan isaragen d temliliyin n yimussnawen n yal taɣult. Yedda-d yid-s ubeddel n tmuɣliwin n tikta i d-ilulen d timaynutin, ideg yesɛa asirem ugdud azzayri. Lqid yettwakkes, abrid iregglen dayen yenǧer, ula d asalu yuɣal yessen abrid-is. Uɣalent-d tmeqwa ɣer tregwa, dayen i d-yerran leqdic ussnan d udelsan ɣer tesdawit n Tizi Uzzu. Yal ddurt, s yisaragen-is d temliliyin-is akked yinebgawen i d-yettawin awal ɣef geddac n yisental. Bdu-tt-id seg usarag n mass Said Khelil, i d-yellan ass-nni n lexmis 21 meɣres 2019 deg tesdawit n Mulud Mɛemmeri alamma tleḥqeḍ-d ɣer yisaragen ddurt iɛeddan, anda i d-tella temlilit n tlata n yimussnawen-agi: Hocine Zehouane, Nasreddine Lezzar akked Arezki Lakabi, ass-nni n larebɛa 17 yebrir 2019, anida i d-mmeslayen ɣef tezɣent tamirant ideg tettidir ass-a tmurt n Lezzayer, d acu n tifrat i izemren ad tili sya ɣer sdat. Awal ad t-id-nawi ɣef usarag aneggaru n ddurt iɛeddan, i d-yellan ass-nni n lexmis 18 yebrir 2019, ideg yella Uduktur Said Sadi d inebgi n usarag aneggaru n ddurt yezrin.
Limmer si 62 i tefra, tili ass-a mačči akka !
Di tazwara n usarag yemmeslay-d ɣef tesfut taberkant yenna-d : “Uqbel ad bduɣ asarag, bɣiɣ ad d-iniɣ sin yimeslayen ɣef wigi i d-ileqmen ameslay di tesdawit-agi anda nella , imi syagi i tebda taluft’’. Yemmeslay-d ɣef wamek i d-tebda tefsut taberkant, d wamek i d as-ugin i Mulud Mɛemmri akken ad yexdem asarag-is. Syin ɣers, yenna-d belli “d tafsut n yiḍelli i d-yewwin tagi n wass-a”, yerna-d deg wawal-is : “Ilaq di teswiɛd am tagi yal yiwen ad yerr di lbal-is belli : “Armi d ass-a i d-tlul tmurt n Lezzayer.
Tamsalt yecban tagi, mačči d ayen ara iqabel umdan weḥd-s , mačči d ayen ara yefru ukabar weḥd-s”. Akken daɣen i yexdem amgarad gar umennuɣ n zik akked win n tura, ɣef waya iwekkded belli zik asmi i ttnaɣen, ur yelli ara d amennuɣ n talwit am wass-a ,yerna-d : “Akuffer-nni id aɣ-yeṭṭfen asmi igedlen i Mɛemmri asarag, yettak acbi ɣef ukuffer-agi n wass-a imi i d ak-d-nnan : “Ad nesbedd Lkadr akken ad yeḥkem fell-awen i lebda”. Gar wayen i d yenna : “Limer tebna ddewla n Lezzayer di 62 ɣef wakken i tt-ḥwaǧen yimdanen, ɣef wakken i d-yella umezruy n tmurt, ɣef wakken i nettwali tameddurt-nneɣ, tili ass-a ur nettili ara di tugnit anida ur telli ddewla, ur yelli lḥeqq, ur telli tidet. Si 62, ddwla tebda s ddraɛ, tekfa s ddraɛ”.
Ifures tagnit akken ad yini i yilmeẓyen i yellan s tuget deg usarag, d akken tura “ilaq ad nessers lsas n tigduda, ilaq anegzu akken ilaq ayen i iḍerrun akken ad nwali amek ara nkemmel” . Akken daɣen i d-yewwi awal ɣef yimeslayen i d-yeffɣen taggara-agi belli annay amaziɣ yettwagdel deg tmanaɣt yenna-d : “Annay amaziɣ d yiwen n uzamul i yeɛnan yakk Tafriqt n Ugafa , ilaq ad fehmen anect-agi”. Akken daɣen ur yezgil ara ayen i d-yeḍran taggara-agi mgal tulawin imi i d-yewwi awal ɣef utekki n tmeṭṭut deg tnekriwin-agi, yenna-d belli “tajmilt tameqqrant ad as-tuɣal i tmeṭṭut imi tella-d di tikliwin-agi , maca akken twalam yakk d akken llan wid iwumi ur yeɛǧib ara lḥal”. Yemmeslay-d daɣen ɣef yizerfan n tmeṭṭut . “Ay ilmeẓyen aqli-ken tettidiren yiwen n tallit d tamxalleft. Ilaq ad teẓrem ayen ara d-iḍerrun, ur ilaq ara ad aɣ-kellxen. Ilaq iɣeblan, ad rsen tura di tallit-agi n ubeddel , gar-asen : Tugdut, aseɛdel gar urgaz d tmeṭṭut , aqader n ugdud , syin ɣer-s ad ilint tefranin”. Syin, yettunefk wawal i wid yebɣan ad steqqsin Mass Saɛid Saɛdi.
Aṭas n yisteqsiyen i d-yellan ladɣa seg yilmeẓyen. D ayen i yessefraḥen, acku d nutni i d azekka n tmurt, d nutni i ilaq ad issinen tasertit akken ad sɛun s wayes ara qablen taswiɛt , maca nexdem tamawt d akken ulac aṭas n tulawin i d yellan deg usarag d timexḍa , d ayen i yesḥissifen, acku tameṭṭut ass-a, yewwi-d fell-as akken ad tessekcem iman-is deg yal taɣult . Iḍelli n lḥed 21 yebrir 2019, yella-d usarag amcarek amezwru n ddurt-agi, ideg i d-yemlal Oussalem Mohand Ouamer, Remdane Achab akked Salah Oudahar. Deg tlata yid-sen mmeslayen-d ɣef yimal n tmaziɣt deg Tegduda tamezwarut n tmurt n Lezzayer, i izemren ad tlal sya d afella. Am wakken daɣen yetturaǧu, ad d-yili usarag i ttraǧun yisdawanen s ccuq, wagi d win ara d-yawi Mass Mustapha Bouchachi. Yetturaǧu ad d-yili ass n larebɛa-agi sdat-nneɣ, ad d-yemmeslay deg-s ɣef usentel “Acu-tent tifratin tisertanin n tezɣent ideg tettidir tmurt n Lezzayer tineggura-a?”.
Yamani S. / Adaoun A.