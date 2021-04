Yal Tafsut s tefsut-is, yal tasuta s umennuɣ !

Am yal aseggas, yettili-d usmekti n Tefsutin n 1980 d tin 2001 deg waṭas n temnaḍin, ladɣa deg tmurt n leqbayel. Acu kan, aseggas-a, llant-d deg teswiɛin yemgaraden akked tid yezrin s ssebba n waṭṭan n Covid-19, seg tama, d tikliwin n Umussu ‘’aɣerfan’’, seg tama-nniḍen. Asmekti n Tefsutin-agi, d tagnit ahat anda ara d-yelhi bab-is s uktazal n wayen yezrin akked yineḍruyen i d-yettilin akka tura deg unnar aserti. Ula d imeɣnasen-nni n Tefsut n tmanyin, heggan-d, i tikkelt tis snat, yiwet n temlilit deg Uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri, ussan n 21 d 22 deg waggur-agi i deg-i nella. D tagnit anda ara sqerdcen Hend Sadi, Moulou Lounaouci d wiyaḍ timsal akk icudden ɣer tmagit akked tugdut am wakken uɣen tanummi deg umennuɣ-nsen.

Seg tama-nniḍen, ad d-yili, ass-agi, usenṣeb i lenbda umennuɣ n Imache Amar d Matoub Lounès s sin yisebdad deg tama n Wat Dwala, tama n yigrawliwen-agi. Am wakken ad tili tirza ɣer uẓekka n Massinissa Guermaḥ. Azekka, am wakken uɣen tannumi yimdanen, ad yili usiher akked tikliwin, isaragen d timsikniyin deg waṭas n tamiwin. Ula d rradyuwat, heggant-d seg taman-nsent, tidwilin ɣef usmekti n Tefsutin-agi. Ad ilint i ureṣṣi n umezruy umennuɣ ɣef tmagit d tugdut s tnagiyin n wid yeddren talliyin-nni. Acu kan, asteqsi i la d-yettuɣalen yal tikkelt d wa : Ha-t-an yella-d usmekti am yal tikkelt, i tura sanda tetteddu teswiɛt ?

Da, yal wa d tamuɣli-s : wa yeqqar, ‘’Nelḥa-d asurrif meqqer, ilaq ad nkemmel akka’’ ; wayeḍ yenna, ‘’Anda i tuffeg i ters’’ ; yiwen, yuyes, yebra i ṭṭbel deg waman ; wayeḍ, yenwa ifaq, ‘’Yeqqar akka kan i ilaq’’…atg. Wa yettnadi ɣef lḥeqq-is deg tmurt-is, wa yeqqar d Tamurt i d lḥeqq-iw. Wa yefra-tt d rray-is, ur yettili d axemmas, wayeḍ yenwa d zzher-is i izedlen ɣef lbext-is. Wa yelha-d d laẓ uɛebbuḍ-is, s uqerru yeǧǧa wallaɣ, wayeḍ, yeqqur uqerruy-is, yeẓra tawant d tirrugza ur yezmir ara tt-id-yaɣ. Yiwen, mazal yessutur ula d tilin-is, wayen, yefra-tt d yiman-is, yeqqar ‘’Aql-i lliɣ, ihi iban lliɣ, iwumi ara d-ssutreɣ tilin-iw’’.

Hocine Moula