Yeḥres umennuɣ gar Google d Huawei

Tberreḥ-d ussan-a kan tkebbanit tameqqrant Google d akken ur tesnuzuy sya d tasawent iseɣẓanen d wallalen isenselkamen i termist tacinwant Huawei, ḥaca iqeddicen n uɣbalu yeldin.Yella-d waya send rray i yeddem uselway n Marikan, Donald Trump, i ugdal ɣef termisin timarikanin asenzi n wallalen isenselkamen i kra n termisin tiberraniyin.Tamentilt n teɣtest-a, ɣef wawal n uselway n Marikan, d mi asen-tuɣal Huawei d « amihi » i tɣellist taɣelnawt, armi tt-gren deg wumuɣ aberkan. Dima ɣef wakken i d-nnan kra n yimḍebbren n tmurt n Marikan, iban-d cukkten tettɛassa-ten Huawei i lfayda n Pékin. Seg tama-s, tenna-d tkebbanit tacinwant, ayen akka tga Washington mgal-is, ad yessefcel asnulfu i yerzan tasuta tis 5, am wakken ara yemdel tawwurt i waṭas n Yimarikanen ad farsen seg tetiknulujiyin tineggura deg umaḍal. Ilaq ad d-nini yessewhem uberreḥ-a n uselway Trump amaḍal s timmad, imi aṭas n tlufa i yellan deffir-s, am tegrawla n tnezzut. Ɣef wawal n kra n yimaslaḍen ɣef yisental-a isertanen, ssebba tidettit mi yejbed Google iman-is ur terzi taɣellist n Marikan, wanag tcudd ɣer tugdi n tmurt-a ad d-taweḍ ad tt-id-tɛaneḍ ccinwa, ad teṭṭef nettat tisura n tetiknulujit deg umaḍal-a. Abeɛda imi ma nemmeslay ɣef tsuta tis semmus (5G), a-t-an teskanay-d leɛjubat tmurt n Ccinwa. Yuɣ lḥal, ar tura yella Huawei deg 170 n tmura, yeṭṭef amḍiq wis sin n yismartfunen deg umaḍal. Ayen akka tga Google d tiyita tameqqrant i Huawei, ma neẓra belli ismartfunen-is d tfelwiyin-is leḥḥunt s unagraw Android, i d-tesbedd Google. Si tura, tettḥebbir-d termist-a Huawei tifrat i yiman-is, akken ur tettili ddaw leɛnaya n Marikan, daɣen ur ttenṭerrayen yimelyan n yiseqdacen-is imekdiyen deg umaḍal. Ula d awanek acinwa, ibeggen-d ibeddi-ines ɣer yidis n Huawei. Dɣa, tekkat Marikan ad tesseḥbes Ccinwa asenfar-is n lebni n uẓeṭṭa-s n tsuta tis 5. D ayen i izemren ad d-yeḍru, meskud aṭas n wallalen s wayes i d-txeddem, am tecriḥin (puces) d yisekkaren (iprusisuren), tella tettaɣ-iten-id si Marikan. Ma ɣef tedrimt, ayendin ara sruḥen yeqqadacen imarikanen, am Intel, AMD, Qualcomm, imi d imelyan n yidularen i llan ssekcamen-d sɣur Huawei.

M. K.