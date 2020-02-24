Yella-d usfugel-is deg waṭas n temnaḍin

I lmend n wass agraɣlan n tutlayt tayemmat, i d-yettuɣalen di 21 furar n yal aseggas, ddeqs i yellan di ttiɛad i sfuggel-is.
Ama d tiddukkliwin, d tiɣiwanin, neɣ d tuddsiwin yemgaraden, yal yiwet thegga-d ahil beddemma akken ad as-fkent azal i yuklal wass-a ara sfugglen yakk yiɣerfan deg umaḍal. Deg wayen i yeṭṭafaren armuden n usfuggel n wass-a, ihegga-d dɣa Useqqamu Unnig n Timmuzɣa ahil n kraḍ n wussan, 20, 21 d 22 furar, deg ugezdu n Tɣerdayt. Deg-s ad ilin ddeqs n warmuden. Deg Uqbu, theyya-d tddukkla Itri Adelsan n Uqbu ahil d amerkanti ɣef teɣzi n kraḍ n wussan. Ad d-nebder seg-s asiwel n tmucuha, isaragen, amezgun akked tmenna n yisefra. Deg temkarḍit tagejdant n Tɣuri n temdin n Tizi Uzzu, thegga-d Tenmehla n yidles ahil d ameqqran, ideg i d-llan kra n yisaragen d tnezzuyin s ubuddu n yimura. Deg-s d asfuggel n wass n tutlayt tayemmat, deg-s d asfuggel n umulli wis 4 n usenṣeb n tamaziɣt. Yettwawi-n wawal ɣef wacu i d-yewwi usenṣeb n tmaziɣt, tutlayt tayemmat, d wacu i d azal n usuqel seg tutlayin tiberraniyin ɣer tutlayt n Teqbayli/Tamaziɣt s umata. Yella-d waya akked Massen Ḥamid Bilek, Ḥasan Ḥelwan d Yusef Merraḥi. Seg wayen i d-yellan di Fransa, ad d-nebder armud i d-thegga tddukkla SFK, mi tenced amaru Fahim Mesɛuden ad d-yeg asarag. Tusa-d ta d tagnit akken ad d-yemmeslay ula ɣef udlis-is amaynut »Iziran n temẓi », i d-yessuffeɣ ussan-a yezrin kan ɣer teẓrigin Ccix Muḥend Ulḥusin. Ad yemmag usarag-d ass n sed 07 di meɣres 2020. Di Muntryal, tamurt n Kanada, llan deg usihar kra n Yiqbayliyen n dinna, ladɣa wid i d-yezzin i uɣerbaz n teqbaylit-tamaziɣt INAS, i iqeddcen ayendin i usider n tutlayt d uselmed-is i tarwa i d-yettnekkaren dinna. Din dɣa, yettwasuddes-d usarag ɣef userwes gar kra n tutlayin sɣur Mass Lhacmi Twahri.
Taɣal-as tejmilt
I tmedyazt Bourai Djedjiga deg Tizi Uzzu
I lmend n usmekti n wass agraɣlan n tutlayt n tyemmat, i d-yettilin yal ass 21 deg waggur n furar, tesfugel lwilaya n Tizi Uzzu ttiεad-agi akken ilaq lḥal tikkelt-agi. Aṭas n yidisan i d-iheggan ass adelsan i lmend n usmekti-agi. Gar wid I t-id-yessuddsen ad d-nebder Tanmehla n Yidles, Axxam n Yidles n Tizi Uzzu, tasdawit n Tizi Uzzu, Tanmehla n usegmi aɣelnaw, Taṣweḍt n tmaziɣt… atg. Heggan-d yiwen leqdic d anesbaɣur, i d-yellan ass-nni n lexmis, 20 deg furar 2020, deg tzeqqa tameqqrant n Uxxam n yidles Mulud At Mεemmer n Tizi Uzzu. Aseggas-agi, gan-as tajmilt i tmedyazt Bourai Djedjiga, i d-yefkan aṭas i tsekla d yidles amaziɣ; icewwiqen, isefra, tibuɣarin…atg. Gar wayen i d-yufraren deg wahil yettwaxedmen aseggas-agi sɣur yimsuddsen-agi , yella-d d anesbaɣur, imi llan-d waṭas n leqdicat idelsanen ɣef teɣzi n wass-nni. Ad d-nebder timsikent i d-heggan waṭas n yiɣerbazen ilemmasen n liwilaya n Tizi Uzzu i ittekkan deg tmeɣra-a. Tella tin n lmakla, tin n yidlisen, tin n wallalen iqburen…atg. Am waken I d-yella usenɛed n usaru “Tallit taqdimt”, syin akkin d tajmilt s timmad-is, anda i tfures tanagit tnemhalt n yidles ad d-awi abruy seg umecwar n tẓuri n Massa Bourai d wayen i d-tefka i teqbaylit. Si 10h30 armi d 12h00, d askan n yimuhal d yiremmad n kra n yiɣerbazen ilemmasen n Tizi Uzzu, gar-asen Mulud Ferɛun n Tizi Uzzu, win n Tassadurt, aɣerbaz alemmas Rakem n Tala Amara d uɣerbaz n sin yimeɣrasen Tellal Mohamed n Uqawej. Gar wayen i d-sneɛten, ad d-nebder tamezgun, ccnawi, ccḍaḥ d zwağ aqbur n Leqbayel, icewwiqen , tibuɣarin, tamedyazt, timseɛraq…atg. Ɣer taggara maḍi, yella-d usebɣes s yigerdasen i kra n win ittekkan deg leqdic-agi adelsan.
M. K. / Gh. A.