Yennayer deg Yiɣil Ucekrid

Yella-d deg taddart n Yiɣil Ucekrid di tɣiwant n Waɣbalu usfuggel n yennayer 2971 s uheggi n tmecreḍt, tikli d leqdic yemgaraden. Yebda leqdic i d-ihegga ‘’Afus deg ufus’’ n ugraw n iskutiyen n 13 di mayyu 1959, Tajmaεt n taddart n Yiɣil Ucekrid d tddukkli n twennaḍt « Tadukli » anda i d-swejden timecreḍt d usečči di taddart merra, asečči i d-heggant 4 n tlawin kan imi yal yiwen yesεa axeddim-is. Mmzlen yizgaren deg uqwir n taddart s ddaw taṭṭucin n yigerdan yettazzalen, tturaren s lferḥ ameqqṛan, imir yebda ufraq n uksum d tixxamin akken yal tawacult ad tawi amur-is. Tilawin, si tama-nsent, heggant leqdic yufraren, yebdan s wawal ɣef yennayer sɣur Bellal Tilelli, taselmadt yessawḍen tamaziɣt ɣer tmurt n Ccinwa. Am wakken lhant teqcicin s tqendyar-nsent s tikli n ttnefxa akken i d-tella i tikkelt tamezwarut temsizzelt tucbiḥt n Yiɣil ibnan ɣef ccbaḥa mebla timerna, tikli d leḥraca. Yella-d wawal ɣef temeṭṭut s imeṭṭi d tebɣest akken i d-yella wawal ɣef lgirra imi mačči drus i tesεedda taddart n Yiɣil Ucekrid di ṭţrad n 13 di mayyu 1959, d isem, dɣa, i teddem tarbaεt iskutiyen n taddart, d ṭṭrad ideg yeɣli acḥal d ameɣṛas. S ssut aḥlawan tecna-d Nadiya tizlatin n Ḥasen Aḥris d Yidir s taɣect-is ifazen. S zzhu ameqqṛan, tella-d tikli deg taddart anda ccbaḥa d yimezran, rnan aḥric i tqendyar-nni n yal ini akken ad d-zzint i taddart s wurar, ccna d ubendir. Γas ulamma d agris d yideflawen deg udrar, maca ḥarcawen Wat Yiɣil d Sut Yiɣil, sfugglen Yennayer akken ur t-tettun ara igerdan seg wanda i d-kkan.
Tigrine Nisma