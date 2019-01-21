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Yir awal, yeqqaz irennu

10

Aḥric 1u

Yiwen wass, truḥ temγart ɣer lexla ad d-tezdem isγaṛen. Mi tesni tazdemt-nni, ulac win ara as-tt-id-yesbibben, acku meqqret u ẓẓayet. Tebda tettnaγ yid-s, tettemεenṭar. Syi, yeffeγ-d waγzen si gar ṭju, dγa tefqeε, yenṭeq γur-s yenna-as: «Ur ttagad a tamγart, d acu akka txeddmeḍ dagi weḥd-m, di tezgi lawan-agi ?». Terra-as temγart: «Annaγ a mmi, aql-i la zeddmeγ isγaṛen. Inna-as waγzen:

– Maca tirint-agi n yisγaṛen meqqret!

– A mmi, la ttfaraṣeγ uqbel adfel.

– Ihi, ur ttxemmim ara, yya ad am-in-sbibbeγ tirint-agi.

– Tanemirt a mmi ad ak-yefk Rebbi lxiṛ.

Iεawen-itt, icudd-as-tt, yenna-as: « Ruḥ di laman ».

Yetbeɣ-itt waγzen s deffir, amar ad teγli neγ ad tt-yaγ kra. Akken tekcem s axxam, wallant-tt teslatin-is am wakken tefqeε, nnant-as: « Acu akka a yemma tamγart, aql-ikem tkefneḍ? ».

Tamγart: « Annaγ a yessi, mačči d Rebbi i yi-iselken? ».

Nnant-as: « Acu illan? ».

Netta waγzen si beṛṛa la d-yesmeḥsis. Ula d netta yewhem d acu i yeḍran!

Tamγart:

– Annaγ a tullas, mlaleγ-d  yiwen n lxel di teẓgi, yerra-yi-d tirint, qrib i d-rriγ afwad-iw.

– Acimi ?

– Ay ttfuḥu uqemmuc-is am lmeyyet, ifassen-is d isufa, iḍaṛṛen-is d isegra, lḥasul d waγzen.

Mi yesla waγzen i yimeslayen-agi, yerra-d nnehta gar-as d yiman-is. Yesḥassef, iṣubb γer teẓgi. Azekka-nni, tṣubb temγart γer teẓgi, tebda tzeddem, tuqqem tirint am tin akken n lfayet, teqqaṛ-as: «A Rebbi ger-iyi-d argaz-nni n yiḍelli.Yesla-d waγzen, yeffeγ-d.

Tamγart: «Mṛeḥba yis-k ay argaz llεali».

Waγzen: «Mṛeḥba a tucbiḥt».

– Ad cebḥen wussan-ik, lukan ad iyi-d-terreḍ tirint-agi am yiḍelli ?

– Ad am-tt-id-rreγ, maca s cceṛt.

– D lxiṛ.

– Tella γur-m tqabact ?

– Tella.

– Ihi wwet-iyi s lğehd-im s tqabact-agi-inem γer twenza.

– Annaγ a mmi, amek ara k-wwteγ ?

– Nniγ-am wwet-iyi-d…                

Tettkemmil

Yahia Yanes.



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