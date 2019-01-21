Yir awal, yeqqaz irennu

Aḥric 1u
Yiwen wass, truḥ temγart ɣer lexla ad d-tezdem isγaṛen. Mi tesni tazdemt-nni, ulac win ara as-tt-id-yesbibben, acku meqqret u ẓẓayet. Tebda tettnaγ yid-s, tettemεenṭar. Syi, yeffeγ-d waγzen si gar ṭju, dγa tefqeε, yenṭeq γur-s yenna-as: «Ur ttagad a tamγart, d acu akka txeddmeḍ dagi weḥd-m, di tezgi lawan-agi ?». Terra-as temγart: «Annaγ a mmi, aql-i la zeddmeγ isγaṛen. Inna-as waγzen:
– Maca tirint-agi n yisγaṛen meqqret!
– A mmi, la ttfaraṣeγ uqbel adfel.
– Ihi, ur ttxemmim ara, yya ad am-in-sbibbeγ tirint-agi.
– Tanemirt a mmi ad ak-yefk Rebbi lxiṛ.
Iεawen-itt, icudd-as-tt, yenna-as: « Ruḥ di laman ».
Yetbeɣ-itt waγzen s deffir, amar ad teγli neγ ad tt-yaγ kra. Akken tekcem s axxam, wallant-tt teslatin-is am wakken tefqeε, nnant-as: « Acu akka a yemma tamγart, aql-ikem tkefneḍ? ».
Tamγart: « Annaγ a yessi, mačči d Rebbi i yi-iselken? ».
Nnant-as: « Acu illan? ».
Netta waγzen si beṛṛa la d-yesmeḥsis. Ula d netta yewhem d acu i yeḍran!
Tamγart:
– Annaγ a tullas, mlaleγ-d yiwen n lxel di teẓgi, yerra-yi-d tirint, qrib i d-rriγ afwad-iw.
– Acimi ?
– Ay ttfuḥu uqemmuc-is am lmeyyet, ifassen-is d isufa, iḍaṛṛen-is d isegra, lḥasul d waγzen.
Mi yesla waγzen i yimeslayen-agi, yerra-d nnehta gar-as d yiman-is. Yesḥassef, iṣubb γer teẓgi. Azekka-nni, tṣubb temγart γer teẓgi, tebda tzeddem, tuqqem tirint am tin akken n lfayet, teqqaṛ-as: «A Rebbi ger-iyi-d argaz-nni n yiḍelli.Yesla-d waγzen, yeffeγ-d.
Tamγart: «Mṛeḥba yis-k ay argaz llεali».
Waγzen: «Mṛeḥba a tucbiḥt».
– Ad cebḥen wussan-ik, lukan ad iyi-d-terreḍ tirint-agi am yiḍelli ?
– Ad am-tt-id-rreγ, maca s cceṛt.
– D lxiṛ.
– Tella γur-m tqabact ?
– Tella.
– Ihi wwet-iyi s lğehd-im s tqabact-agi-inem γer twenza.
– Annaγ a mmi, amek ara k-wwteγ ?
– Nniγ-am wwet-iyi-d…
Tettkemmil
Yahia Yanes.