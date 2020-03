Yuɣal-d Mmi-s n yigellil ɣer Yiberdan yessawnen !

Am wass yecban iḍelli, 15 deg meɣres, i yettwanɣa Mouloud Feraoun deg Lezzayer tamanaɣt sɣur tuddsa OAS, netta akked xemsa-nniḍen n yixeddamen. I lmend n usmekti wis 58 n tmenɣiwt-is, ihi, thegga-d tddukkli, yewwin isem-is, yiwen wahil d anesbaɣur deg taddart n umaru, Tizi Hibel, taɣiwant n At Meḥmud deg lɛerc n At Dwala. Tasebḥit n yiḍeli n lḥedd, yella usrusu n tmeqqunt n yijeǧǧigen ɣef uẓekka n Lmulud At Caɛban akked tmenna n kra n tnagiyin ɣef umecwar d tmeddurt n umaru ameqran Lmulud At Caɛban. Am wakken i d-ɣran diɣ yinelmaden isenfaren-nsen i yuran s tlata n tutlayin (Tamaziɣt, taɛrabt d tefrensist) ɣef demma n usiher-agi.

Ma deg tzeqqa n tddukkla Mouloud Feraoun, tella-d temsikent n teklut, idlisen, iḍrisen d wayen yettwarun ɣef Lmulud At Caɛban akked Racid Ɛellic. Tella-d diɣ tmenna n tmedyazt sɣur kra n yinaẓuren. Ɣer taggara, tella-d lwaɛda. I usmekti, ad yelli usenfar n lebni n sin yisebdad, yiwen i Lmulud At Caɛban, wayeḍ i Faḍma At Mensur. Am wakken i d-tella temsizzelt n tira gar tlata n yiɣerbazen-agi ilemmasen : Mouloud Feraoun n Tizi Uzzu, Abdiche Mahdi n At Yiraten d Alliche Youcef n At Mahmoud. Ma d arrazen n wid ara d-yufraren deg temsizzelt-a, ad ttwafken ass n, 16 deg yebrir 2020, deg Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri n Tizi Uzzu. Ɣef leqdic-a, yenna-d Mokrane Nessah : ‘’Lmulud At Caɛban, d yiwen umdan i yettwalin ɣer sdat.

Ayen akk i d-yenna deg uɣmis-is, ha-t-an la d-iḍerru tura. Ma seg tama n leqdic-nneɣ, nebɣa ad yettwassen sɣur tsuta-agi timeẓyanin. Am wakken nebɣa ad as-nexdem yiwen n usebdad. Imi i d i yi-tettunefk tegnit, ad snemreɣ diɣ tanemhalt n yidles n Tizi Uzzu imi tefka isem Mouloud Feraoun i temkerḍit n At Dwala, mebla ma ttuɣ Aseqqamu aɣerfan n Tizi Uzzu APW, i iqeblan ad d-yessewjed yiwet n temlilit tagraɣlant fell-as. Am wakken ara nexdem tazmart-nneɣ i wakken ad d-nessuffeɣ seg tatut Faḍma At Mensur, u ad as-nefk azal i tuklal’’.

Ayen yenna d wayen yura

Gar wayen yenna Lmulud At Caɛban ‘’Ay imdanen igujilen, aɛdawen n uzekka, ugaren wid n tura’’. Neɣ mi yenna : ‘’Ulac imuras i yecban ussan deg tmurt’’, ‘’Ilaq ad d-nsellek tasuta-a, axater ur tesɛi ara lxetyar : ya ad tt-nger neɣ ad tenker iman-is’’. Isem Feraoun, tefka-t Fransa i twacult-is deg useggas n 1873. Yekcem s aɣerbaz n taddart-is deg useggas n 1920, deg leɛmer-is 7 n yiseggasen. Mi yekfa leqraya-ines deg Lezzayer tamanaɣt, yuɣal d aselmad deg tmurt n leqbayel, syin yezzi daɣen ɣer tmanaɣt deg useggas n 1957. Yettwanɣa sɣur OAS ass n, 15 deg meɣres 1962 deg Lezzayer tamanaɣt. Gar wayen yura, ad naf : Le Fils du pauvre, Journal, Les poèmes de Si Mohand, Jours de Kabylie, L’anniversaire, La terre et le sang, Les chemins qui montent, Lettres à ses amis… atg.

H. M.