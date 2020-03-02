Zrin 31 n yiseggasen seg wasmi ulac-it, yella !

Deg Wat Yanni neɣ deg Yixxamen n yilmeẓyen akked Uxxam n yidles Mulud Mɛemmeri n Tizi Uzzu, aṭas n leqdicat i d-yellan i lmend n usmekti n umulli wis 31 ɣef lmut n urgaz n yidles d tsekla tamaziɣt, Lmulud At Mɛemmer. Yella wahil d anesbaɣur seg wass n 27 ar 29 deg furar 2020. Deg usiher-agi, ad naf isaragen ɣef umecwar d umennuɣ-is, timsikniyin, asenzi s ubuddu n yidlisen n waṭas n yimura…atg. Am wakken i d-yella, ass-nni n lǧemɛa, 28 deg furar, usrasu n tmeqqunt n yijeǧǧigen ɣef uẓekka-s deg taddart n Tewrirt Mimun deg Wat Yanni.
D tagnit i fursen wid iḥemmlen tasekla, sser n tmedyazt, cbaḥa n wawal, tahuski n ugama, leḥdaqa n tidmi, asduqqes n tugniwin, talqa n tizumna, rẓana n umeslay, azal n tmenna, anamek n tira, tirga n umaru, teɣzi n tmuɣli, tilelli n yimru i wakken ad t-id-smektin. Ha-t-an ubruy gar wawalen i d-yeǧǧa d tarzeft i tsutwin. «Ḥeḍṛeɣ yemmut umɣar aneggaru i d-yettawin abrid n tmussni : Newwi tafekka-s ɣer uẓekka ideg yenṭel. Mi nerra akal fell-as, nuɣal-d, nettmesmuqal am win iṣeṛɛen la d-yettaki. Indel usafu gar-aneɣ i seg d-nettagem tafat.
Ass-nni, ay Azwaw, i ak-id-mmektiɣ, i as-nniɣ : A yimɛazzen n yiwen wass, ɣurwat ad tuɣalem d imeɣban n kullas si tmussni d tmuɣli taɣezzfant, d tutlayt n wul d leɛqel. Mmektiɣ-k-id, mmektiɣ-d akk tisutwin ara d-yemlen. Amusnaw aneggaru, nemḍel-it, daɣ nemḍel yid-s tamusni. Ulac tijmuyaɛ d yigrawen ideg ara tḥefḍem tamussni akken i tt-ḥefḍen yimezwura-nwen. Tura, tamussni tuɣal s idlisen. Degmi i uriɣ adlis-a i kečč, ay Azwaw, d tezyiwin-ik, ad ak-d-yeqqim d tagejdit i usenned, d tagejdit i lebni», seg Tabrat i Muḥend Azwaw i yura Mulud Mɛemmeri. Ilul Mɛemmri ass, 28 deg duǧember 1917, di Tewrirt Mimun deg Wat Yanni. Yemmut ass 25 deg furar 1989, deg Ɛin Deffla, deg ubrid n tuɣalin-is si Lmerruk.
Dahlal Chanez