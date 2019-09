11 769 places pédagogiques disponibles

«La rentrée officielle de la formation et de l’enseignement professionnels a été fixée au 29 septembre et 11 769 postes pédagogiques sont prévus à Bejaia», a déclaré Mme Menzou Saliha, directrice de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Bejaia. Et à cet effet, les inscriptions dans le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels sont ouvertes depuis le lundi 15 juillet au samedi 21 septembre 2019 au niveau de tous les établissements de formation professionnelle, les journées de sélection et d’orientation ont eu lieu les 22, 23 et 24 septembre, alors que la proclamation des résultats interviendra le 26 du même mois, précise notre interlocutrice.

« Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels s’attelle à prendre en charge les besoins en ressources humaines nécessaires au fonctionnement de l’entreprise et du développement économique et à répondre à la demande sociale en termes de formation professionnelle aux côtés des autres segments du système éducatif national. La qualité et la promotion du partenariat avec l’environnement socio-économique sont considérées comme un critère de performance dans le management des établissements de la formation professionnelle.

En outre, de nombreuses conventions de partenariat furent signées entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et le secteur économique ». Pour la rentrée de septembre 2019, plusieurs offres de formation sont au menu à Bejaia, à l’image des spécialités de l’industrie, la filière hôtellerie, tourisme, artisanat et le BTP. « Durant tout l’été, une campagne d’information en direction des jeunes a été menée en collaboration avec plusieurs organismes pour leur faire connaître les conditions d’inscriptions aux différents diplômes et certificats, à savoir les filières et spécialités ouvertes et leur localisation.

Cette année, les formations disponibles pour nos futurs stagiaires sont adaptées aux spécificités de la wilaya, aux exigences de l’insertion professionnelle mais aussi à la demande du marché local. Je dirais que c’est une offre de formation professionnelle qui se rapproche des besoins de l’économie locale», dira Mme Menzou, directrice de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Bejaia. Par ailleurs, durant le mois de juillet dernier, il y a eu la remise d’agréments pour trois écoles privées de la formation professionnelle ainsi que la remise des attestations de qualification pour les agents en charge des cantines scolaires. En effet, plus de 500 agents ont été formés dans les établissements de la formation de la wilaya de Bejaia.

