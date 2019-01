15 acquittements et deux peines avec sursis

Le verdict dans l’affaire des dix-sept jeunes manifestants, interpellés lors des évènements du mois de décembre 2017 à Bouira, a été rendu jeudi dernier par la Cour de justice de Bouira.

En effet, 15 des 17 jeunes manifestants ont été acquittés, alors que deux ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Pour rappel, ces jeunes manifestants, dont des étudiants et des lycéens, ont été poursuivis en justice au mois de décembre 2017 pour les chefs d’inculpation d’«attroupement illégal, trouble à l’ordre public, atteinte à la sécurité publique, destruction des biens publics et des biens d’autrui et enfin pour agression d’agents de police».

Ils ont été tous interpelés lors des manifestations pour la généralisation de l’enseignement de Tamazight à Bouira. Le tribunal de première instance de Bouira, avait reconnu coupables 17 jeunes au mois de janvier 2018, et ont été tous condamnés à des peines allant d’une à deux années de prison ferme et des amendes de 100.000 DA pour chacun. Jugé en appel le 27 décembre 2018, un collectif de 22 avocats s’est constitué pour défendre les 17 jeunes accusés.

Ces avocats sont issus de la Ligue algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (la LADDH) dont son ancien président, Maître Mustapha Bouchachi et du parti FFS. La LAADH et le FFS ont déjà demandé l’acquittement de l’ensemble des prévenus et l’arrêt des poursuites à l’encontre de ces derniers, tout en dénonçant «une grave atteinte à la liberté d’expression et au droit de manifestation».

15 jeunes prévenus ont été acquittés et deux derniers ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Ces derniers ont été reconnus coupables dans des faits de dégradation de biens publics et agression d’agent de l’ordre. A noter enfin, qu’après le verdict, des scènes de liesse ont été observées à l’intérieur et aux alentours de la Cour de justice de Bouira.

Oussama K.