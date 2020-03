La deuxième session criminelle de l’année 2020 a été ouverte, hier, à Bouira, avec, au programme, 17 affaires à traiter. Parmi elles, cinq concernent des délits de vol et constitution d’association de malfaiteurs. Trois autres affaires sont liées à des meurtres et tentatives de meurtre avec préméditation, trois sont relatives au délit d’atteinte aux mœurs, deux concernent le faux et usage de faux et une affaire est liée au trafic de stupéfiants. Lors de cette nouvelle session, 21 accusés sont appelés à comparaître devant la cour criminelle de Bouira.

D. M.