Foncier, gaz, fièvre aphteuse… au menu

La session ordinaire de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou s’ouvre aujourd’hui et se poursuivra encore demain.

Les points qui seront abordés lors de cette réunion sont, notamment, le foncier industriel, l’adoption du budget primitif, le raccordement aux gaz naturel et à l’électricité, la fièvre aphteuse… Les débats seront à coup sûr houleux entre les élus et les directeurs de l’exécutif qui seront interpellés sur l’état des lieux qui prévaut dans leurs secteurs.

«Des points très importants sont au menu de cette session ordinaire pour booster le développement de notre wilaya. Il s’agit d’abord de l’état de suivi des délibérations relatives au foncier industriel. Nous allons le remettre sur le tapis pour son suivi et demander qu’il soit définitivement assaini. Nous avons certes récupéré 23 hectares, mais cela reste insuffisant vu le nombre de lots attribués et non encore exploités. Il s’agit aussi de l’ouverture de crédit. La session s’attellera également à l’adoption du budget primitif, un budget qui reste maigre et qui ne répond pas à la demande exprimée par les différents secteurs et nos concitoyens. Nous allons demander de mettre les bouchées doubles sur l’investissement créateur de richesses, de recettes et d’emploi», a fait savoir le P/APW.

Ce dernier a également indiqué : «Cette session abordera aussi des secteurs névralgiques, notamment celui de l’énergie, de la pêche et de l’agriculture. Le secteur de l’énergie est vital, notamment en ce début de la saison hivernale. Il y a encore des communes et des villages qui ne jouissent pas encore du gaz naturel. Nous allons, donc, interpeller les autorités concernées en vue d’accélérer les travaux et faire parvenir le gaz à toutes les localités de la wilaya. Il y a aussi l’électrification rurale et l’extension des réseaux existants. Plusieurs projets sont gelés et des milliers d’habitations attendent toujours d’être raccordées à l’électricité. Là aussi nous allons demander le dégel des projets inscrits et l’octroi d’autres projets pour généraliser le réseau de l’électricité. Ce sera également la même chose pour l’agriculture qui reste le plus important vecteur de développement. Nous appellerons à la relance de l’investissement agricole et aussi dans le secteur de la pêche».

Dans tous les cas de figure, les responsables du secteur industriel, notamment du foncier, seront mis devant les faits. Sachant que la délibération relative à l’assainissement définitif de la situation juridique du foncier industriel remonte à 2014 et celle relative à la récupération du foncier attribué et non exploité remonte à l’année 2016. Les élus reviendront sûrement sur le secteur de l’agriculture, notamment sur la fièvre aphteuse.

Les débats s’annoncent très chauds entre les élus de la commission de l’agriculture et le directeur des services agricoles. Sachant que ce dernier a annoncé que la maladie de la fièvre aphteuse est maîtrisée, chose que contestent les membres de la commission agricole qui réfutent cette affirmation : «Un nouveau cas s’est déclaré il y a quelques jours seulement dans la commune d’Imsouhal et plusieurs éleveurs, dont le cheptel est atteint, ne sont pas surs d’être remboursés en plus d’un nombre impressionnant de vaches qui ne sont pas vaccinées», a indiqué un des élus.

