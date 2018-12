Le délai renvoyé à avril 2019

Par DDK | Il ya 2 heures 22 minutes | 356 lecture(s)

Le projet d’alimentation de la région de Bouzeguène en eau potable à partir du barrage Tichy Haf connaît un retard, ce qui a entraîné le renvoi du délai de réalisation à avril 2019.

Ce nouveau délai a été arrêté, hier, par le wali Abdelhakim Chater lors d’une réunion avec les représentants de la coordination des comités de villages de Bouzeguène, ainsi que les entreprises réalisatrices. Une réunion qui vise, selon les représentants des comités de villages, à «donner un nouveau souffle aux travaux».

Le résultat est positif, explique-t-on, «puisque nous avons abordé tous les points d’ombre qui ralentissaient les travaux». «Toutes les entreprises seront alignées pour synchroniser leurs actions pour ce délai. Initialement, les travaux devaient être achevés en octobre dernier, malheureusement, on a constaté un relâchement de la part des entreprises. Il y a eu également le problème des oppositions des propriétaires terriens qui a ralenti certaines entreprises, mais il y en a d’autres qui sont défaillantes et elles se sont expliquées auprès de monsieur le wali. Elles se sont engagées devant lui à remédier à cette situation et livrer le projet dans le délai fixé», explique-t-on.

À noter que ce projet a été inscrit en mois d’août 2017 et les travaux ont été confiés à six entreprises, pour un délai de réalisation de huit mois. Par ailleurs, la coordination des comités de village avait interpellé le wali lors de sa dernière sortie sur le chantier, en lui signalant l’urgence de la situation. Quelques jours avant, ils se sont adressés au responsable à travers une correspondance pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation du manque d’eau potable, notamment durant la saison des grandes chaleurs.

Il ont également dénoncé l’arrêt du projet de raccordement de la région au barrage Tichy Haf (Béjaïa), accordé par le ministère des Ressources en eau pour une autorisation de programme de 200 milliards de centimes, ainsi que celui de la réhabilitation de la source d’Aderdar subventionné à hauteur de 20 milliards de centimes, lancés en avril dernier et dont leur réception était prévue pour fin 2018.»

Kamela Haddoum.