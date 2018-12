«Le téléphérique livré dans sa totalité en 2020»

Par DDK | Il ya 2 heures 25 minutes | 256 lecture(s)

Le projet du téléphérique de Tizi-Ouzou, devant relier la gare multimodale de Kaf Naâdja à Redjaouna, lancé en 2013, sera réceptionné, dans sa totalité, au courant du premier trimestre de l’an 2020.

Le projet est d’un montant global de 4,9 millions de DA. «La réception de la totalité de ce projet est prévue si ça se passe bien pour la fin de l’année 2019 ou au plus tard au premier trimestre de l’année 2020», a souligné M. Coraba Mustapha, président-directeur général de l’entreprise Métro d’Alger, lors de la visite du wali, Abdelhakim Chater, sur le chantier du projet, hier matin.

S’agissant du premier tronçon du téléphérique, considéré comme «prioritaire», notamment pour sa situation géographique (traverse le centre urbain) et pour sa consistance technique, sa livraison est prévue, selon le même responsable, pour le premier trimestre de l’année prochaine au plus tard. Cette première tranche est une ligne composée de 65 télécabines, pour un débit de 2 400 passagers par heure, reliant la gare routière de Kaf Naadja au siège de la wilaya, en passant par la Nouvelle-ville et le stade du 1er novembre.

Pour rappel, la livraison de ce premier tronçon a connu plusieurs glissements de délais, de janvier 2017 à la mi-avril et enfin la fin de l’année 2017. Actuellement, le taux d’avancement au niveau de ce premier tronçon est de 70% et quatre entreprises travaillent sur le chantier. Plus dans le détail, le directeur du transport de la wilaya, M. Samir Naït Youcef, explique : «La structure montée d’habillage en motifs berbères a été entamée, les équipements sont prêts et la cadence du travaux est élevée. Nous devons rattraper le retard accumulé, notamment entre 2013 et 2014. Nous avons mis toutes les équipes nécessaire sur le chantier».

Concernant le deuxième tronçon, prévu sur 1 900 m, il s’agit de 22 télécabines qui relieront la haute ville à l’hôpital Baloua, soutenues par 9 pylônes et 2 stations. Le troisième et dernier tronçon du téléphérique, de 1 180 m, reliera l’hôpital Baloua à Redjaouna. Il compte une seule cabine, d’une capacité de 40 personnes. Le projet dans sa totalité est composé de 130 cabines. Il est actuellement à 50% de réalisation. «Un retard considérable a été cumulé», estime le directeur du transport, «pour des raisons d’expropriation et de libération d’entreprise», explique-t-il. Des problèmes qui sont désormais «réglés», assure-t-il.

«Pour le projet en entier, les travaux se poursuivent sur les deux autres stations, à Sidi Beloua et Redjaouna, il reste uniquement les gares à lancer, nous en avons 3. On va installer trois autres entreprises pour le lancement de ces travaux-là», rassure le PDG du Métro d’Alger. «Avec l’expérience acquise, nous comptons honorer les délais pour livrer cette ligne, l’une des plus belles et des plus longues en Algérie (5,5km), 13e à l’échelle nationale».

Kamela Haddoum.