Le P/APW évoque «une situation préoccupante»

Par DDK | Il ya 39 minutes | 124 lecture(s)

L’adoption du budget primitif et les états de délibérations sur l’assainissement du foncier industriel étaient au menu de la dernière session APW de l’an 2018 ouverte, hier, à l’hémicycle Aïssat Rabah.

Lors de son allocution d’ouverture, le P/APW, Youcef Aouchiche, a qualifié la situation de l’investissement dans la wilaya de Tizi-Ouzou de «préoccupante» et les mesures prises d’«insuffisantes». Sur le budget présenté à l’assemblée pour adoption, il a souligné l’enregistrement d’une taxe sur l’activité professionnelle (TAP) qui ne dépasse pas les 116 milliards de centimes. Ce qui, selon lui, «confirme la faiblesse de recouvrements par l’administration fiscale, mais surtout le manque flagrant des investissements productifs ». L’intervenant a regretté le budget «dérisoire» de 189 milliards de centimes alloué à la wilaya, le qualifiant «de miettes». L’élu détaillera que 20 milliards de centimes ont été consacrés aux aides sociales, dont 1,2 milliard pour l’achat du matériel destiné aux personnes aux besoins spécifiques, 9 milliards comme subventions aux différentes associations, dont les frais d’engagements des clubs et les différents coupes de wilaya et 20 milliards pour le secteur de l’éducation. Revenant sur le suivi des délibérations portant sur l’assainissement de la situation juridique et la récupération du foncier industriel, le P/APW a indiqué que «malgré la récupération de 23 hectares, le taux d’exploitation de ce foncier est inférieur au potentiel susceptible d’être récupéré et réaffecté pour de réels projets ». Il a souligné que «la situation de beaucoup de lots demeure ambiguë et nécessite une gestion transparente et rationnelle». Il a par ailleurs annoncé la tenue prochaine des assises sur l’investissement qui regrouperont des institutions élues, les pouvoirs publics, les opérateurs économiques ainsi que des experts. Le P/APW a interpellé les pouvoirs publics sur la situation de blocage de la zone industrielle de Souama et regretté le gel de «plusieurs opérations inscrites dans le programme 2010 - 2014 (10 000 foyers sont touchés). 10 000 autres foyers recensés après 2016 attendent leur raccordement au réseau d’électricité». «Ce qui fait au total plus de 20 000 foyers non raccordés», a-t-il affirmé, qualifiant la situation d’«inadmissible» et réclamant «un programme spécial d’électrification pour la wilaya».

Le budget primitif adopté par la majorité



Bien que l’ayant adopté à la majorité, les élus ont tous qualifié le budget accordé à la wilaya de Tizi-Ouzou de «très dérisoire». Ce budget, estimé cette année à 189 milliards de centimes, a été revu à la baisse de 9 millions, comparé à l’année dernière. La section de fonctionnement a eu la part du lion dans la répartition de cet argent, avec 170 milliards. La section d’équipement n’a eu quant à elle pas plus de 16,24%. Les subventions allouées aux différentes fêtes organisées à travers les villages et les communes de la wilaya ont suscité l’objection des élus RCD, qui ne voyaient pas «la nécessité d’accorder de l’argent pour ces manifestations». Le P/APW, expliquant «l’importance de la promotion des activités culturelles et la préservation du patrimoine local», a réitéré le soutien de l’assemblée pour ce genre d’activités. Lors de la session, les élus ont aussi eu a approuver plusieurs financements à travers les ouvertures de crédits par autorisation spéciale au profit des projets dont la wilaya a bénéficié. Il est question de 38 milliards de centimes pour les travaux de réseaux d’assainissement, 15 milliards de centimes pour le nettoyage des oueds et 20 milliards de centimes pour acquisition de tracteurs chasse-neige (10). Il était aussi question de transfert de crédits de 51 millions de dinars, répartis comme suit : 23 millions de dinars comme subvention à la JSK, 7 millions de dinars répartis aux 9 autres clubs de la région, 8 millions de dinars pour la prise en charge de la cérémonie qui sera organisée par l’APW en hommage aux athlètes ayant obtenu des pris internationaux. 5 millions de dinars pour l’entreprise de l’électricité de la wilaya, 2 millions de dinars pour l’équipement des bureaux de la cité administrative et autres. Ces délibérations ont été approuvées par la majorité des élus et boycottées par les élus RCD. En revanche, l’APW a approuvé à l’unanimité la proposition du P/APW de créer un port sec à Oued Aissi.

Cap sur l’assainissement et la récupération du foncier industriel dans la wilaya

54 mises en demeure ont été adressées aux investisseurs qui n’ont pas encore démarré leur projet dans les différents zones d’activités de la wilaya, indique la direction de l’industrie dans son rapport. La procédure d’annulation des actes de cession a concerné 10 lots. Les constats par huissier de justice des terrains nus pour annulation des actes sont en revanche au nombre de 19 constats. «La procédure de récupération et de réaffectation de ce foncier industriel est subordonnée à la finalisation de la procédure de transfert du patrimoine de l’ex-SOGI TO à la nouvelle entité UGZIA-TO (DIVINDUS.ZI). Pour ce qui est des annulations relevant des zones gérées par l’agence foncière, l’on indique 65 annulations. A noter, que le directeur de l’industrie a annoncé la création de quelques zones d’activités au niveau des communes, d’une superficie de 226 hectares en totalité, pour un montant de 5 millions de dinars. A Aghribs, 3 petites zones, d’une superficie globale de 50 hectares, à Bouzeguène 30 hectares, à Timizert 15 hectares, à Irdjen 12 hectares. Le responsable fait part de la disponibilité de foncier, notamment à l’Est de la wilaya, environ 200 hectares et pouvant aller jusqu’à 400 hectares. Il a fait, en outre, part de 319 validations de projets, dont 250 industriels, d’un montant de 68 milliards, de 38 dossiers services et de 30 projets dans le tourisme, pour la création de 18 348 postes d’emploi. Pour ce qui est de la nature des investissements, le wali a parlé de création des postes au niveau de certaines zones, promettant d’avoir plus de visibilité concernant l’investissement dans la wilaya prochainement. M. Chater a proposé la création d’une commission mixte pour l’attribution des projets. Il a plaidé pour un partenariat privé-public, pour augmenter la rentabilité de la wilaya. Concernant le budget, il a reconnu lui aussi qu’il est «insuffisant».

Kamela Haddoum.