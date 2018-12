La commission de l’APW remet en cause les chiffres officiels

Par DDK | Il ya 40 minutes | 60 lecture(s)

Le chiffre officiel annoncé par les autorités de wilaya concernant le taux de branchement au gaz naturel a été démenti par la commission de l’aménagement du territoire de l’Assemblée populaire de wilaya. Dans son intervention, le président de ladite commission n’est pas allé avec le dos de la cuillère, pour mettre en cause les chiffres officiels. «Le taux de raccordement au gaz naturel annoncé par la direction concernée, 85%, est un chiffre qui n’est pas réel, car sur le terrain nous sommes encore loin d’atteindre ce taux. Il y a au moins 10 300 foyers qui ne sont toujours pas raccordés, à cause d’oppositions. Il y a aussi 3 communes qui sont, pour l’instant, exclues de tout programme, il s’agit des communes d’Aït Chafaâ, Zekri et Akarou», a-t-il affirmé. L’intervenant précisera : «C’est à cause d’oppositions que les villageois de Berkouka, dans la commune de Maâtkas, ceux de Ouadhias-village, de la commune d’Illilten, Attouche et Aït Ergane à Ouadhias ne jouissent pas encore du gaz naturel. En tout, ce sont 10 300 foyers qui n’ont toujours pas le gaz. Il reste aussi des mises en service du gaz à effectuer, au niveau des communes d’Illoula, Ouacif et Aït Yahia Moussa, où les travaux piétinent, à cause d’entreprises boiteuses». A rappeler aussi que dans son discours, le président de l’APW a également fait savoir «qu’en matière d’électrification, des projets qui concernent quelque 10 000 foyers, sont frappés de gel et 10 000 nouveaux foyers ont été répertoriés pour être branchés à l’électricité». Le président de l’APW a saisi l’occasion pour plaider le dégel de ces projets et l’inscription de nouveaux.

H. T.