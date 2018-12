Un élu FFS claque la porte de l’exécutif

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 236 lecture(s)

Un élu FFS, Mokrane Slimane, membre de l’exécutif communal chargé de la commission finances, a démissionné de son poste de vice-président à l’Assemblée populaire communale de Tadmaït, au début de la semaine en cours, a-t-on appris de l’intéressé lui même. «Je porte à la connaissance de nos concitoyens que je ne porte plus le statut du vice-président à l’APC de Tadmaït.

J’ai démissionné de l’exécutif communal mais pas de l’assemblée et de mon parti politique», a confirmé Mokrane Slimane, joint hier par

téléphone. Sur les raisons de sa démission, notre interlocuteur refuse de faire une déclaration à l’approche des sénatoriales. Selon les témoignages recueillis sur place, rien ne va à Tadmaït et les membres de

l’exécutif ont subi une pression terrible cette année, notamment avec 37 fermetures du siège de l’APC par

les habitants de la région. Pour rappel, la gestion des affaires de la commune de Tadmaït est assurée par une coalition de huit élus FFS, dont le maire, et quatre FLN. La liste des indépendants avait obtenu sept sièges lors des élections locales de novembre 2017.

Rachid Aissiou