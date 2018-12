L'APC dans l’impasse !

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 237 lecture(s)

Le blocage de l'APC de Draâ Ben Khedda, même s'il ne dit pas son nom officiellement, se répercute lamentablement sur la vie quotidienne des habitants. Depuis environ une année, le parti du défunt Hocine Aït Ahmed avait raflé neuf (9) sièges sur les dix-neuf (19) requis de l'APC. Pour avoir la majorité, le FFS a composé avec deux (2) élus du RND. Cette majorité n'a pas duré trop longtemps, à peine une année, car des dissensions de taille, notamment de gestion, ont éclaboussé l'exécutif. Et ce sont les élus du FFS, au nombre de huit (8), qui se sont dressés contre le maire (du même parti) pour lui reprocher «ses décisions unilatérales, sa gestion des affaires de la commune sans programme, ni perspectives». Et c'est la désertion des lieux, le siège vidé de ses élus est laissé au seul maire qui mène désespérément un combat individuel, car les autres élus (5 du FLN et 3 du MSP) refusent de composer avec lui. Les deux élus RND se retrouvent "embarrassés". Le comble, ni la section locale, ni le bureau fédéral et encore moins le bureau national du FFS n'ont pu trouver une solution à cette crise interne qui étouffe la commune de Draâ Ben Khedda dont les habitants s'interrogent sur ce qu'attend le FFS pour agir, et l'administration pour intervenir conformément à la loi. Les conséquences de cette situation frappent de plein fouet de nombreux projets et non des moindres. Les habitants assistent impuissants à l'accélération d'une anarchie sans précédent : environnement, décharges sauvages, squats, piratages, absence d'éclairage public au centre ville, chiens errants, prolifération des rongeurs et moustiques, fuites d'eaux usées ...

M. A. Tadjer.