L'exécutif communal enfin installé

Convoquée par le président de l'APC après sa réhabilitation dans ses fonctions, l'assemblée des élus de la commune d’Aïn Zaouïa, tenue avant-hier jeudi en présence du chef de daïra de Draâ El-Mizan, a accepté à la majorité absolue l'installation de l'exécutif communal. En effet, après des tractations qui auraient été menées par un élu du PT pour débloquer la situation, un compromis a été trouvé quant à la répartition des postes relevant des instances communales. Le processus entamé a, semble-t-il, été approuvé par au moins deux élus indépendants liés, au même titre que le PT, à une alliance avec le RCD, dont les 3 élus qui le représentent ainsi deux autres élus, dont un du PT, n'ont pas été associés aux tractations pour trouver une entente avec le président de l’APC. Au terme des délibérations auxquelles ont assisté un élu et deux membres de l'exécutif de l'APW, le président FLN, Ali Amrani, a nommé 4 vice-présidents, en l'occurrence Saïdani Mohamed pour représenter les indépendants, Selmane Mohamed élu FLN, Amiar Hamid, élu sur la liste FLN, et Nezlioui Hamid du Parti des travailleurs. Quant au RCD, l'élu Ali Hassani a été choisi pour occuper le poste de délégué spécial à l’antenne administrative de Boumahni. Concernant les commissions permanentes de l’APC, la liste nominative de ses membres n'a pas été dévoilée en dépit du vote de principe de les accorder au FLN, au FFS et aux indépendants. La commission sociale sera présidée par Allioui Ali, troisième sur la liste des indépendants, la commission urbanisme est attribuée un élu FLN, en l'occurrence Garichi Slimane, et, enfin, la commission finances sera présidée par Zemouche Arezki, élu sur la liste FFS. Le RCD, par le biais de son élu Mammeri Ahmed, a contesté le principe du vote de l’assemblée pour choisir les commissions, en se référant au code communal. Pour lui, «il fallait faire lecture de la composante de chaque commission avant la désignation des présidents, ce qui est du ressort des élus membres de chaque commission». Ainsi, après ce dénouement qui survient après l'éclatement du groupe des 8 élus du RCD, PT et indépendants, contrairement au groupe des élus FLN - FFS, lié par un contrat moral, la prochaine étape sera celle du travail pour relever le défi du développement de la commune. Prochainement, il sera certainement question du vote du budget prévisionnel de la commune pour mieux entamer l'exercice en cours, notamment en matière de prise en charge des dépenses obligatoires et le vote du prélèvement.

Merzouk Haddadi.