25 milliards de DA mobilisés

Le ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane, a fait savoir, avant-hier à Alger, que l’État a consacré, dans le cadre de la loi de finances 2019, une enveloppe de 25 milliards de DA aux travaux de maintenance du réseau routier et de ses annexes d'exploitation.

Soit plus de 10 milliards de DA de plus par rapport au budget de 2018. «Le secteur a préconisé, lors des travaux d'arbitrage tenus ces derniers mois au niveau du ministère des Finances, la consécration d'une enveloppe financière aux travaux de maintenance des infrastructures routières», a indiqué le ministre lors d’une plénière du Conseil de la nation. M. Zaalane a souligné que l'Algérie recèle un réseau routier qui s'étend sur 129 000 km, dont 30 000 km de routes nationales, ajoutant que son secteur veille à assurer la maintenance de 10% des routes par an en vue de préserver les infrastructures et réduire les difficultés financières. «Le secteur a atteint un point culminant dans la réalisation des routes, d'où la nécessité d'inscrire la maintenance en tant que culture pour préserver ces réalisations de toute altération ou dégradation dues aux facteurs de la nature ou d'usure», a-t-il dit. En ce qui concerne l'appel lancé par les habitants de la wilaya de Tiaret pour la réalisation d'un échangeur reliant Tiaret à l'autoroute Est-ouest au sud de Relizane, le ministre a précisé que ce projet s'inscrivait dans le cadre du schéma directeur des autoroutes 2030, issu du Plan national d'aménagement du territoire. S’agissant des maisons cantonnières «hors service» à Médéa, le même responsable a affirmé que ces maisons qui disposent de matériels, d'engins et d'agents «demeurent souvent vides, ce qui laisse croire qu'elles sont hors service, mais en réalité leurs agents se déplacent pour accomplir leurs différentes missions consistant notamment en le nettoiement des fosses et des réseaux d'assainissement des routes et la réhabilitation des routes endommagées, suivant un programme quotidien bien défini». La wilaya de Médéa dispose de la plus grande base de maisons cantonnières (22 maisons), au regard des spécificités naturelles et climatiques de cette wilaya et son réseau routier dense. Cette wilaya est une base logistique d'intervention dans les wilayas voisines lors des mauvaises conditions climatiques.

