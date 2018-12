La première thèse de doctorat présentée

Par DDK | Il ya 31 minutes | 30 lecture(s)

Une soutenance de thèse de doctorat en sciences et techniques des activités physiques et sportives, première du genre à l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, s’est déroulée jeudi dernier au niveau de la grande salle de conférences de l’institut de sport de la même université, sous la direction du Dr Mazari Fateh. L’intitulé de la thèse élaborée par le désormais Docteur Brahim Hmani est «Étude d’un programme d’entraînement à résistance et son impact sur la structure morphologique et le rendement sportif auprès de joueurs d’hand-ball U-17». L’auteur s’est intéressé à démontrer que les programmes de résistance physique dans les sports dédiés à des jeunes de moins de 17 ans, plus particulièrement dans la discipline du hand-ball, peuvent présenter des effets positifs sur leurs rendements futurs, à condition que ces programmes soient appliqués et suivis, selon les indicateurs physiques des sportifs. Ce travail comporte comme problématique les conséquences que peuvent entraîner un surentraînement de résistance sur ces sportifs, ou bien même une rupture de ces programmes. L’auteur de la thèse a précisé que ce travail a pour but de fixer les facteurs morphologiques et structuraux des jeunes joueurs qui peuvent être affectés par ce genre de programme. Ainsi, de nouveaux indicateurs pour le sportif professionnel ont été dégagés et peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation des jeunes, et mener par là, à une prévention plus précise des risques engendrés par une utilisation excessive de ces programmes, explique l'auteur de la thèse. Après les débats et délibération, les membres du jury ont accordé la mention très honorable à cette thèse.

Oussama K.