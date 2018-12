1 622 foyers raccordés au gaz naturel

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Lors de la visite de travail et d’inspection effectuée, hier, dans la région par le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, 1 622 foyers ont été raccordés au réseau d’approvisionnement en gaz naturel dans les deux communes de la daïra d’Aokas. Très attendue par la population locale, cette mise en service du gaz naturel s’est déroulée dans une ambiance festive, tant qu’elle permettra à des centaines de familles de passer l’hiver au chaud et de se reposer désormais du fardeau pénible des bonbonnes du gaz butane. Le chef de l’exécutif, accompagné par le P/APW et le responsable de la SDE de Béjaïa, a commencé sa visite par la commune montagneuse de Tizi N’Berber, où il a procédé à la mise en service partielle du gaz au profit de 780 habitations. Au village Tala Khaled, relevant de la commune d’Aokas, ce sont pas moins de 842 foyers qui ont été alimentés, hier, en gaz naturel. «Le raccordement au gaz naturel, que nous avons longuement attendu, met fin à notre misère que nous endurons depuis des décennies, notamment durant la saison hivernale», a indiqué un bénéficiaire de cette énergie dans la commune de Tizi N’Berber, visiblement soulagé à l’idée de ne plus recourir aux bonbonnes du gaz butane. «Autrefois, je faisais la queue jusqu’au soir pour avoir une bonbonne du gaz. C’était très éprouvant. Avec cette mise en service du gaz naturel, je suis soulagée», a témoigné une vieille femme de la même commune. Une enveloppe financière de l’ordre de 70 milliards de centimes a été allouée par l’État pour alimenter quelque 3 000 foyers en gaz dans la daïra d’Aokas. Pour rappel, des citoyens da la région ont fermé, la semaine dernière, les sièges de l’APC et de la daïra d’Aokas, ainsi que celui de l’agence locale de la SDE pour réclamer le raccordement de leurs foyers au gaz naturel. D’autres citoyens des localités de Kherrata et Remila ont bloqué respectivement les RN 9 et 26 pour le même motif. En réaction à ces actions de protestation, le wali de Béjaïa avait réuni, en fin de semaine, les responsables de la SDE, des P/APC et des entreprises en charge des projets de raccordement du gaz dans la wilaya pour relancer les chantiers en souffrance et enlever toutes les contraintes freinant leur avancement. Avec ces 1 622 nouveaux raccordements, le taux de pénétration en gaz naturel dans la wilaya de Béjaïa dépasse les 65%. Par ailleurs, le wali de Béjaïa a inspecté, au village Agueni Yerwel, dans la commune de Tizi N’Berber, le chantier de la réhabilitation du CW15, qui a connu un grave affaissement de terrain en 2012. Un montant de 6,5 milliards de centimes a été consacré à ce projet qui traîne encore. Le premier responsable de la wilaya a instruit l’entreprise détentrice de ce projet à l’effet de terminer les travaux avant la période des grandes pluies. Au village Agueni Messaoud, les autorités de wilaya ont inspecté le chantier de réalisation d’un programme de 50 logements LPL, dont la distribution tarde à voir le jour en l’absence des VRD. Des instructions ont été données aux directions concernées pour procéder au raccordement de ces logements aux réseaux AEP et d’électricité dans les plus brefs délais. Toujours à Tizi N’Berber, le wali de Béjaïa a officiellement inauguré un poste avancé de la Protection civile. Cette infrastructure permettra une intervention rapide des sapeurs-pompiers en cas d’incendie, d’autant plus que cette commune enregistre des départs de feux de forêts presque chaque été. Le wali de Béjaïa a également inauguré quatre salles de classe, réalisées en extension au niveau de l’école Mouzaoui Mohand dans la commune d’Aokas.

B. S.