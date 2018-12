Commémoration et recueillement au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

L’association de wilaya Abane Ramdane pour la mémoire et l’histoire, en collaboration avec l’APC, l’ONM d’Aït Oumalou et le comité du village Tadart Ouffela de Larbaâ Nath Irathen, organisera, après-demain (jeudi), une journée commémorative à l’honneur de Abane Ramdane, à l’occasion de 61e anniversaire de son assassinat. L’évènement sera abrité par le foyer de jeunes du village. En effet, un riche programme est concocté par les organisateurs. À l’ouverture, une gerbe de fleurs sera déposée au monument des martyrs du village à la mémoire d’Abane Ramdane et autres Chouhada. Une exposition de photos des martyrs de la révolution sera également au menu, en plus d’une projection du film documentaire «D’aregaz Ammi», du cinéaste Ahcène Osmani. Une conférence sera également animée par Omar Kerdja, enseignant et chercheur, Ait Ahmed Ouali, moudjahid, et Iddir Smail, pour aborder avec soin le parcours militant et révolutionnaire de ce monument qu’est Abane Ramdane. Concernant le programme de l’après-midi, un récital de chansons et de poésie sera donné notamment par Rabah Ouferhat, Belaid Tagrawla pour ne citer que ceux-là. Pour la clôture de la journée, un tournoi de football entre l’équipe de Tadart Ouffela et Tadart Bouadda sera organisé. Dans ce sens, le président de ladite association, en l’occurrence Me Hamid Meradji, dira : «C’est par ces journées commémoratives que nous visons à promouvoir la diffusion et de défendre les valeurs nationales et citoyennes inscrites dans la plate forme de la Soummam. Et notre objectif est de défendre la mémoire d’Abane Ramdane, en organisant des conférences, des colloques scientifiques et historiques, afin de montrer l’apport de cet architecte de la guerre de libération nationale (54-62). Concernant l’œuvre d’Abane, le président de l’association en question dira : «Effectivement, nous devons préserver son œuvre bien que monumental, mais accompli en un laps de temps très court, (en moins de 33 mois), soit du printemps 1955, date de sa sortie de prison jusqu’à sa mort en 1957. Abane a donné un nouveau souffle à la révolution, en disant de lui à juste titre, Jean Moulin algérien, car il était un rassembleur des forces politiques et patriotiques nationales. Il était aussi l’artisan du congrès de la Soummam (20 août 1956), et également un unificateur car il était l’initiateur de nombreuses organisations à leur tête l’UGTA (Union générale des travailleurs algériens), l’UGCCA (Union générale des artisans et commerçants algériens), ou encore l’UGEMA (Union générale des étudiants musulmans algériens), pour ne citer que celles-ci. Mais encore, sous l’impulsion d’Abane, la guerre de libération se voit (exporter) en territoire ennemi, soit s en France, par le baie de la fédération de France, notamment avec Omar Boudaoud, en organisant des attaques ciblées sur les sites économiques (points stratégiques seulement)». En fin, les citoyens attendent avec impatience cette journée et souhaitent que d’autres initiatives de ce genre soient organisées plusieurs fois par an, vue leur importance.

Youcef Ziad