La relance du projet remise sur la table

Par DDK

Pour le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, les travaux du projet portant dédoublement de la voie ferrée Béjaïa - Béni Mansour doivent reprendre au plus vite.

Il estime que ledit projet «est d'une importance socioéconomique capitale pour la wilaya de Béjaïa». «Dans le but de relancer le projet du dédoublement de la voie ferrée Béni Mansour - Béjaïa avec rectification du tracé sur une distance de 87 kilomètres, le wali préside en ce moment (hier matin, ndlr) au siège de la wilaya une séance de travail», apprend-on de la cellule de communication de la wilaya. Dans ce cadre, un exposé sur ledit projet a été présenté au wali, hier, par le représentant de l’Agence nationale d’étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif). «Le directeur de l'Anesrif est présent également à cette réunion ainsi que les présidents des APC concernées par le tracé de ce projet et les directeurs de l'exécutif de la wilaya», précise la même source. «Le projet vise à dédoubler la voie actuelle en exploitation et la rectification de son tracé de sorte à mettre en rail, à terme, des trains pouvant rouler jusqu'à 160 km/heure pour les voyageurs et 100 km/heure pour les marchandises. Le tracé est dessiné sur la ligne existante sur un chevauchement de parcours de près de 35 km et le reste, soit 52 km, est prévu sur site vierge et imposé notamment dans la perspective de la correction des courbes et la mise en place d'ouvrages d'arts (55 unités) et des tunnels (3). La ligne sera électrifiée en 25 KV/50 Hz, dotée de moyens de signalisation et de télécommunication de pointe et pourvue en nouveaux équipements roulants», explique-t-on. Il est à signaler que ce projet structurant a failli être annulé suite au refus et à l’opposition auxquels l’entreprise s’est heurtée au niveau de ces chantiers, de la part des propriétaires des terrains concernés par le passage du tracé. Pour son «repêchage», plusieurs séances de travail, rappelons-le, avaient été tenues au siège de la wilaya avec notamment la participation des inspecteurs généraux du ministère des Transports. Pour l’administration de wilaya, ce projet, une fois réceptionné, aura surtout à désengorger la RN26 qui est actuellement sur-utilisée. En outre, ce projet sera d’un grand apport pour toute la vallée de la Soummam, connue pour son dynamisme économique. Il permettra aussi de développer les lignes ferroviaires avec les autres régions du pays, notamment l’Est et les hauts plateaux. Un nouveau tracé a, donc, été donné, lors de cette énième rencontre, à l’assistance par les responsables de l’ANESRIF. Cette nouvelle variante a pris en compte et en considération cette fois-ci toutes les recommandations, observations et instructions données par les responsables locaux lors des réunions tenues antérieurement. Des recommandations suggérant, notamment, d’alléger et d’éviter au maximum toute démolition, qu’il s’agisse d’habitations, d’édifices publics ou d’unités industrielles. Ainsi, des rectifications ont été introduites dans le cadre de ce nouveau tracé, ce qui permettra d’épargner une opération de démolition de 107 habitations ainsi que 14 unités économiques au total.

F. A. B.