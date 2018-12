Les mairies d’Adekar et Semaoun fermées

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

La wilaya de Béjaïa a enregistré, hier, deux actions de protestation qui dénotent le marasme que continue à subir la population locale, après un an de l’installation des APC issues du dernier scrutin. La première action a eu lieu dans la commune d’Adekar, où des citoyens de plusieurs villages ont bloqué l’accès au siège de leur mairie pour exiger «la transparence» dans la distribution des aides financières à l’habitat rural. Les protestataires ont dénoncé «une distribution opaque» de ces aides de 700 000 DA. «La liste des bénéficiaires n’a pas été officiellement publiée par les services de l’APC d’Adekar. C’est à travers les réseaux sociaux qu’on a su qu’il a eu distribution de ces aides. Cette liste a été élaborée d’une manière opaque. Il y a des citoyens qui ont postulé depuis cinq ans et n’ont pas été retenus dans cette liste. Nous avons sollicité l’intervention du chef de daïra, mais il a refusé de se mêler, en nous informant que c’est l’APC d’Adekar qui est chargée de désigner les bénéficiaires», s’indigne l’un des protestataires. Pour sa part, la section PST d’Akedar a vivement critiqué, dans un communiqué rendu public, la façon dont l’exécutif communal s’est comporté avec ces contestataires. «Les protestataires qui sont arrivés devant le portail de l’APC ont été reçus par un comité d’accueil assez belliqueux, lequel a usé d’un langage et d’un comportement agressifs», selon toujours le communiqué du PST. Par ailleurs, dans la commune de Semaoun, des habitants du chef-lieu municipal ont mis, hier, sous scellés leur mairie pour réclamer l’amélioration de leur cadre de vie. Des foyers non encore alimentés en électricité, routes dégradées, mauvaise distribution de l’eau potable sont autant de problèmes qui rongent ces citoyens qui dénoncent, au passage, «l’indifférence» des autorités municipales devant leurs souffrances. «Nous avons saisi nos responsables locaux par plusieurs écrits, mais sans résultats», déplore un villageois de Semaoun. Le retard dans le raccordement de leurs habitations au réseau d’approvisionnement en gaz naturel a été soulevé également par ces protestataires. «L’entreprise chargée de raccorder nos maisons au réseau du gaz naturel a cessé ses travaux depuis longtemps, sans que les autorités concernées s’en soucient», tempête un citoyen de Semaoun.

B. S.