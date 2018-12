Les résultats du 1er trimestre «satisfaisants»

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

«Les résultats du premier trimestre de l’année scolaire 2018-2019, tous cycles confondus sont satisfaisants», a affirmé, hier, la directrice de l’évaluation et de la prospective au ministère de l’Education nationale, Samia Mezaib. Cette annonce intervient au moment où les différents syndicats ont qualifié les résultats du premier trimestre de «catastrophiques». Ainsi, selon la responsable de l’évaluation du département de Nouria Benghabrit, 80% des élèves ont eu la moyenne dans 95% des établissements primaires recensés. Dans le cycle moyen, le taux des élèves ayant obtenu la moyenne est estimé entre 63 et 66 %. Dans le secondaire, on recense 60 % de moyennes en première année, 65% pour la deuxième année et 43% pour les classes terminales. Dans un communiqué publié sur sa page facebook, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, a indiqué que les taux des élèves ayant obtenu la moyenne durant le premier trimestre, dans plus de 27 400 établissements scolaires à travers le territoire, soit environ 95% du nombre total des écoles, CEM et lycées, sont satisfaisants. Les chiffres publiés sur la page Facebook par la première responsable du secteur dévoilent que 81% des élèves du cycle primaire ont obtenu la moyenne. Ce taux baisse à 61% dans le cycle moyen et à 63% dans le cycle secondaire. Contacté au téléphone, le chargé de communication du conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire et de l’éducation (Cnapeste) a fait savoir que les résultats du premier trimestre des trois paliers confondus sont «très faibles», en raison, dit-il de plusieurs facteurs. Il s’agit, selon lui, du manque d’encadrement pédagogique, du manque de formation et du problème de la surcharge des classes.

L. O. CH