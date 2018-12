Un chantier en souffrance depuis… 12 ans

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Les acquéreurs des 42 logements LSP de Souk El-Had, dans la commune de Timizert, ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya pour demander la relance des travaux de réalisation de leurs logements entamés depuis douze ans. Les souscripteurs, venus accompagnés de leurs familles (femmes, enfants…), ont crié leur désarroi face à cette situation auxquels ils font face depuis douze ans. Sur les lieux, des banderoles étaient brandies et sur lesquelles ont pouvait lire, entre autres, «12 ans Barakat !», «Nous sommes des citoyens si vous l’avez oublié», «C’est pour quand la fin du calvaire ?», «Où est l’État, où sont nos députés ?» «Cela fait 12 ans que nous avons payé des logements LSP avec beaucoup d’argent prêté et aussi des économies faites au détriment des besoins vitaux de nos modestes familles. Malheureusement, jusqu’à présent, on ne voit pas le bout du tunnel», explique-t-on. Et d’ajouter : «Beaucoup parmi nous ont, depuis, loué des logements, donc ils payent à la fois les frais de la location et les mensualités bancaires pour des logements qui ne seront jamais construit». «Comment peut-on garder espoir en les autorités alors que nous sommes abandonnés et oubliés malgré nos multiples sollicitations», regrettent-ils. «Nous avons recouru à cette action de protestation pour faire entendre notre cri de détresse et demander aux autorités d’assumer leurs responsabilités», soulignent les protestataires, qui revendiquent la relance des travaux du projet ou proposer d’autres solutions, telles le gel des remboursements des crédits octroyés par la CNEP jusqu’à la remise des clés, la révision à la baisse du taux d’intérêt des prêts bancaires, la révision à la hausse des aides CNL à 700 000 DA. Les acquéreurs estiment que «ce n’est pas à eux d’assumer les failles d’un projet de l’État», c’est pour cela que, lancent-ils, «nous demandons à l’État de nous protéger».

K. H.