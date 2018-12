Des hommes d’affaires indonésiens attendus

Par DDK | Il ya 7 minutes | 11 lecture(s)

Plusieurs hommes d’affaires indonésiens seront prochainement à Bouira dans le cadre d’une coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Indonésie.

Au menu de cette visite d’affaires, une large prospection pour permettre aux investisseurs indonésiens de s’implanter au niveau de la wilaya de Bouira dans le domaine de différentes activités, notamment dans le secteur de l’agroalimentaire. Le gouverneur de Lampung est également attendu pour conduire cette délégation d’hommes d’affaire et les préparatifs vont bon train pour finaliser la procédure de jumelage entre la wilaya de Bouira et cette province de Lampung, située à l’extrémité de l’île de Sumatra. Il faut dire que les investisseurs indonésiens ont montré un fort intérêt pour l’huile d’olive de Kabylie. Lors de sa dernière visite officielle, l’ambassadrice d’Indonésie en Algérie, Son Excellence Mme Safira Machrusah, avait visité plusieurs exploitations oléicoles et goûté l’huile d’olive dans plusieurs huilerie de la région Est de Bouira, notamment à M’Chedallah. En contrepartie, les investisseurs indonésiens avaient émis le vœu de transférer leurs technologies et leur savoir-faire dans la production de champignons, car étant l’un des premiers producteurs de champignons dans le monde. Les Indonésiens également leader dans l’élevage aquacole et notamment la pisciculture, avaient souhaité implanter des fermes piscicoles dans les barrages de Koudiet Acerdoune, Tilesdit ou celui d’Oued Lek’hel. Autant d’opportunités qui pourraient développer davantage les potentialités agricoles de la wilaya de Bouira avec l’aide de ces spécialistes indonésiens. Pour rappel, au début du mois de décembre, l’ambassadrice d’Indonésie, Mme Safira Machrusah, avait été reçue par le wali de Bouira alors qu’elle était en visite privée dans la région pour s’offrir quelques jours de repos sur les hauteurs de Tikjda, un site qui l’avait littéralement subjugué lors de sa première visite en décembre 2016.

Hafidh Bessaoudi