Six candidats pour un remplacement

Par DDK | Il ya 39 minutes | 77 lecture(s)

Les 839 grands électeurs que compte Béjaïa sont appelés, aujourd’hui à la salle des congrès de la wilaya, à choisir, parmi les six candidats, le remplaçant de Brahim Meziani du FFS au Sénat. En sus d’un candidat indépendant, Houari Kherbane, élu à l’APC d’Aït R’zine, les cinq autres candidats, en course pour remplacer le sénateur sortant Brahim Meziani (FFS), sont présentés par des partis politiques. Il s’agit du vice-président de l’APW, membre du Conseil national et élu sur la liste du FFS, Abdenour Derguini, du maire RCD de Fenaia Il-Maten, Farid Bali, de l’élu FLN à l’APC de Tazmalt, Massinissa Ouari, du P/APC PST de Barbacha, Mohand Saddek Akrour, et de l’élu MEN à l’APC d’Adekar, Idir Hemmour. Le FFS part favori dans cette élection sachant qu’il détient le plus grand nombre d’élus locaux dans les APC et APW, soit 242 sièges. Néanmoins, nombreux sont les élus du plus vieux parti de l’opposition qui seraient tentés de voter pour un autre candidat que celui choisi par leur parti. Cela est d’autant plus plausible à l’aune des dissensions qu’a vécues le parti ces derniers mois. Une crise qui s’est accentuée suite à l’exclusion de quelques militants et non des moindres des rangs de ce parti en proie à l’effritement. L’actuel maire de Fenaia Il-Maten, M. Bali, défendra les couleurs du RCD qui totalise 141 sièges dans les assemblées locales. Cet ancien militant du RCD a eu à exercer trois mandats de maire. Le parti mise, ainsi, sur la longue expérience de son candidat pour remporter cette élection. Massinissa Ouari est le candidat officiel du Front de libération nationale (FLN) de la wilaya de Béjaïa aux sénatoriales prévues aujourd’hui, le 29 décembre. Cet élu FLN à l’APC de Tazmalt a été choisi lors des élections primaires organisées, dernièrement, par le parti. Âgé de 38 ans, Massinissa Ouari, candidat de la Mouhafadha de la vallée de la Soummam, a remporté les primaires avec 71 voix, devançant largement son unique concurrent Abdelhamid Merouani, ex-maire de Béjaïa et candidat malheureux aux précédentes sénatoriales, qui a obtenu 60 voix. Cet élu jouit d’une indéniable aura, notamment dans les localités de la vallée de la Soummam, malgré son jeune âge et son inexpérience en politique. En plus des voix des élus FLN au nombre de 123, le candidat de l’ex-parti unique compte bien sur ses pairs indépendants (129 élus), les élus du RND (60 élus) et d’autres pour briguer le mandat de sénateur. Figure de proue de l’extrême gauche, l’actuel maire de Barbacha, Mohand Saddek Akrour, entend capter les nombreuses voix discordantes au sein des partis les plus ancrés dans la région pour être élu sénateur. Les autres candidats compteraient seulement jouer au trouble, car n’ayant que peu de chance d’être portés à la chambre haute du Parlement. Qui parmi ces six candidats pour remplacer Brahim Meziani (FFS) au Sénat. Rendez-vous aujourd’hui vers 18h.

F. A. B.