Quatre candidats engagés

C’est aujourd’hui que les urnes désigneront le nouvel élu chargé de représenter la wilaya de Bouira au Sénat. Les 679 grands électeurs de la wilaya devront choisir entre quatre partis politiques en lice étant donné que le représentant du TAJ a vu sa candidature rejetée par le tribunal administratif. Comme à l’accoutumée, le seul et unique bureau de vote pour la circonstance sera abrité au sein du siège de la wilaya et sera ouvert de 8 à 18 heures. Les élus auront donc toute la journée pour se prononcer sur le futur sénateur parmi les formations politiques en lice, à savoir le FLN, le RND, le FFS et le MEN. Il est vrai que le vainqueur devrait appartenir soit au FLN soit au RND, étant donné que les deux autres candidats, du FFS et du MEN, ne font pas vraiment le poids face à leurs concurrents. Le FLN a jeté son dévolu sur Boutraâ Djawed, représentant du FCE à Bouira, mais son récent militantisme au sein du FLN laisse croire que les élus de cette même formation ne lui accorderont pas leurs voix. D’autres anciens militants au parcours avéré du FLN estiment avoir été lésés par la désignation de ce golden-boy, qu’ils jugent novice et pas assez chevronné en politique, et sans expérience au sein du FLN. Au sein du RND, même si l’on veut donner un aspect de cohésion de façade, les élus de cette formation déclarent, en aparté, être mécontents de l’actuel APW d’obédience RND. A en croire certains élus, une défaite du RND à ces élections sénatoriales permettrait de remettre en cause le P/APW et d’envisager son retrait de cette Assemblée. Une rumeur qui revient avec insistance ces derniers jours pour destituer le P/APW, sans que toutefois un autre nom ne soit avancé pour sa succession. Pour être représenté au Sénat, le RND mise sur la candidature de Sbaïhi Salah, élu à l’APC de Kadiria. Pour ce scrutin, le RND avec ses 224 élus et le FLN avec 217 élus, à travers la wilaya de Bouira, seraient mieux positionnés que le FFS, avec 65 élus, ou encore mieux que le MEN avec ses 14 élus. Il faut dire que l’alliance formée autour du RND lors de l’élection du P/APW avec le FFS et le TAJ ne semble plus aussi sacrée qu’au début. Cependant, les autres formations politiques moins représentées au niveau des Assemblées de Bouira détiennent tout de même 159 voix. Un quota non négligeable pour les ténors se disputant le seul et unique siège de sénateur qui revient à Bouira. En attendant le verdict de l’urne, les alliances étaient toujours en cours durant le week-end, et certains élus se faisaient courtiser de manière peu banale. «Des pèlerinages aux Lieux saints auraient même été promis en contrepartie d’une accession au Sénat au profit d’un candidat, mais il ne s’agit en aucun cas d’achat de voix ou de corruption…juste d’un remerciement», murmure-t-on dans les coulisses de l’APW.

Hafidh Bessaoudi