Le FFS garde son siège à Tizi-Ouzou...

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

C’est le candidat du FFS, Rabah Menaoum, qui a finalement remporté, avant-hier, l’élection du renouvellement partiel du Sénat dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Le Front de Forces Socialistes conserve ainsi son siège de sénateur, avec 363 voix, devant le candidat du RCD qui en a comptabilisé 347 et le candidat indépendant Ouahab Aït Menguellet qui a créé la surprise en obtenant 302 voix. Le candidat du FLN quant à lui n’a eu que 14 voix. Si pour le FFS et le RCD le pari d’au moins assurer les voix de leurs élus a été gagné, le résultat du FLN a suscité beaucoup d’interrogations. Du côté du FFS, on estime que les résultats «confirment le statut de première force politique pour le parti dans la région, tout en saluant la mobilisation des élus FFS et ceux des autres tendances qui ont contribué à la victoire». On affirme que «c’est la victoire de la démocratie représentative (…). «C’est une victoire du politique sur la dépolitisation», souligne le premier responsable local du FFS. Du côté du RCD, le député Moh Arezki Hamdous a déclaré que le score du parti est en soi «une victoire». Selon lui, les 60 voix de plus que le RCD a eu en dehors de sa base d’élus est une «preuve irréfutable de la crédibilité et la compétence de notre candidat». Le RCD, pour la deuxième fois consécutive, perd devant le FFS cette élection à grand enjeu politique dans la région. «Une fois de plus, l’alliance FFS – FLN s’est unie pour nous barrer la route», clame le député. Et d’appuyer : «Pour preuve, le FLN qui recèle 151 élus n’a récolté que 14 voix pour son candidat». Kamel Ougmat, vice-président de l’APW et premier responsable FLN à Tizi-Ouzou, n’est décidément pas de cet avis. Il crie, lui, à «la trahison au sein du FLN». Ce responsable ajoutera néanmoins que «les voix du FLN ont été éparpillées, mais majoritairement acquises à Ouahab Aït Menguellet le candidat indépendant». Au FLN, le problème s’est posé dès le départ, révèle le vice-président : «J’ai réuni les élus et les responsables locaux FLN de chaque commune. On a donné instruction pour que les élus du FLN votent pour le candidat du parti, mais beaucoup d’élus avaient déjà affiché leur soutien à Ouahab Aït Menguellet lors de cette même réunion». Et d’accuser : «Il y a eu même un forcing de certains au niveau de la direction nationale pour qu’elle donne instruction de vote en faveur de Ouahab Aït Menguellet». «Les partisans de ce choix ont considéré que l’élu du FLN n’avait aucune chance et que le parti devait marcher dans la voie de la coalition qui a soutenu Ouahab Aït Menguellet, à savoir le RND, le Taj…», explique encore le responsable. Une autre source confirme «l’existence de cette instruction de vote en faveur du candidat indépendant Aït Menguellet». Mais, visiblement, l’instruction n’a pas été respectée, du moins pas comme il se devait. Pour rappel, le chef du groupe des indépendants à l’APN a déclaré que les indépendants avaient sollicité la direction nationale du FLN, alors conduite par Ould Abbès, pour un soutien en faveur du candidat indépendant Aït Menguellet. Les appels à la direction nationale du FLN pour l’ouverture d’une enquête sur ce qui s’est passé lors de cette élection se sont multipliés à travers les réseaux sociaux, de la part des militants et cadres de l’ex-parti unique, dénonçant «une trahison et un scandale». Le candidat du FLN a été directement accusé de «complicité». Des accusations que ses détracteurs appuient par le fait «qu’il n’ait même pas constitué de directoire de campagne, encore moins fait de campagne auprès des élus». Pour le candidat Aït Menguellet, le score réalisé est «une victoire». «Pour moi, c’est une victoire. Je ne m’attendais pas à ce score. Le FFS et le RCD ont eu peur, ce résultat est un séisme pour eux», nous a-t-il déclaré. Pour rappel, la wilaya de Tizi-Ouzou comptabilise 1 094 élus sur lesquels 1 067 ont participé à l’élection d’avant-hier, soit un taux de 97, 71%.

Kamela Haddoum.