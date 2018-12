Le FFS garde son siège à Béjaïa également

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Le vice-président de l’APW de Béjaïa, Abdenour Derguini, d’obédience FFS, a été élu, avant-hier, nouveau sénateur de la wilaya avec 293 voix sur les 806 votants, devançant de loin (29 voix) son rival du FLN, Ouari Massinissa, qui a obtenu, quant à lui, 264 voix, selon les résultats communiqués tard dans la soirée de samedi par la DRAG de Béjaïa. Le candidat du RCD et maire de Fenaïa, Farid Bali, est classé à la troisième place avec 156 voix récoltées, alors que le maire PST de Barbacha, Mohand Sadek Akrour, est arrivé à la quatrième position avec 16 voix seulement. Pour sa part, Idir Hammour, élu MEN à l’APC d’Adekar, n’a obtenu que 10 voix. Au total, 58 bulletins nuls ont été comptabilisés lors de l’opération de dépouillement organisée dans la salle des congrès du siège de la wilaya. Le taux de participation à ces élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation a atteint dans la wilaya de Béjaïa les 97,81% pour un collège électoral renfermant 824 grands électeurs. Abdenour Derguini remplacera à la chambre haute du parlement son camarade du FFS, Brahim Meziani. Le candidat du FFS est parti favori dans ces élections sénatoriales car sa formation politique jouissait du plus grand nombre d’élus locaux (APC et APW), soit 244 sièges obtenus lors des dernières élections locales. Dans une brève déclaration prononcée à la fin du scrutin, Abdenour Derguini a promis d’être le porte-voix des habitants de la wilaya de Béjaïa et de ses élus locaux. «D’abord, je remercie tous les élus qui m’ont fait confiance. C’est une grande responsabilité qui m’est confiée. Je travaillerai pour l’intérêt de notre wilaya et j’espère être à la hauteur. Je porterai les revendications de la population locale et j’accompagnerai tous les élus des APC et de l’APW dans leur combat contre le sous-développement», a annoncé en substance le nouveau sénateur de Béjaïa. Par ailleurs, celui-ci a dénoncé le recours d’un parti politique, sans le nommer, à des moyens illégaux pour favoriser son candidat. «On est là pour montrer la force de la militance contre la force de l’argent sale», s’est-il indigné. Dans ce sillage, le candidat du RDC, Farid Bali, a accusé ouvertement le FLN d’avoir usé «de méthodes malsaines» pour tenter d’élire son candidat. «Je félicite le FFS pour sa victoire écrasante. Nous sommes heureux que ce soit le camp républicain qui soit sorti vainqueur de cette joute électorale. Ce qui est navrant et désolant est que ce collège que l’on nomme collège des grands électeurs n’en est pas un. (…) Le FLN a usé de tous les moyens illégaux. Ils ont offert des cadeaux et de l’argent pour pouvoir gagner. Malheureusement, ça s’est toujours produit, mais ils n’ont jamais obtenu une victoire en utilisant ce genre de procédés», a-t-il dénoncé. Pour le P/APC de Fenaïa, sa candidature a fait barrage au candidat du FLN. «Certes nous avons perdu, mais c’est grâce à nos voix que le FLN n’a pas pu gagner. En effet, nous avons fait le ballotage nécessaire pour pouvoir équilibrer les uns et les autres», a-t-il soutenu.

B. S.