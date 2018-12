Les mises en garde de Gaïd Salah

Par DDK | Il ya 1 heure | 213 lecture(s)

Le ministère de la Défense nationale a violemment réagi, hier, aux récentes sorties médiatiques de certains généraux à la retraite.

Dans un long communiqué truffé de mises en garde, le MDN, bien qu’il ne cite aucun nom, a chargé dans des messages de rappels à l’ordre «certains individus mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises». Pour le département de la Défense, ces agissements qui interviennent «à l'approche de l'échéance électorale présidentielle», visent à tenter «par tous les moyens, notamment les médias, de préjuger des prises de positions de l'institution militaire vis-à-vis des élections présidentielles et s'arrogent, même, le droit de parler en son nom.» En agissant ainsi, poursuit le communiqué, «ces individus aigris et sans envergure, qui ne lésinent pas sur l'emploi des moyens les plus déloyaux, visent sans succès à influencer l'opinion publique et de s'affubler de la crédibilité qui leur fait énormément défaut.» «C'est d'autant plus regrettable que ces faits sont l'œuvre de certains militaires à la retraite qui, après avoir servi longtemps dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, rejoignent des cercles occultes, et ce dans le seul but d'assouvir des ambitions personnelles démesurées qu'ils n'ont pu réaliser à l'intérieur de l'institution», est-il écrit dans le communiqué rendu public hier. Sans le dire expressément, le MDN rappelle qu’il pourra recourir à la justice contre ces généraux à la retraite, en vertu de la loi : «Ces gens-là ont fait abstraction de toute considération à l'obligation de réserve à laquelle ils sont astreints, en vertu de la loi n°16-05 du 03 août 2016 et sous peine de laquelle ils peuvent être poursuivis en justice.» Il paraît clair pour le département de Gaïd Salah qu’en «s'essayent à la politique, avec comme seul attribut l'esprit revanchard et se permettent, sans respect de toute forme d'éthique et de déontologie, de s'ériger en donneurs de leçons». «Grave dérive», estime encore le MDN pour qui cela «dénote d’un seuil inquiétant d’inconscience que seule l’ambition aveugle peut provoquer». Accusés de rouler pour «des cercles occultes», ces généraux à la retraire que le MDN charge dans le communiqué, obéissent «à une machination fomentée» qui ne seraient, en réalité, pour le département de la Défense que de «l’acharnement contre l’institution qui les a vu grandir aux sens propre et figuré». «Dans une tentative ratée de se faire prévaloir d'un soi-disant pragmatisme et réalisme, l'analyse développée sur le statut de l'Algérie au niveau régional par ces apprentis analystes révèle, à bien des égards, que la connaissance dans le domaine géostratégique, dont ils se targuent sans en maîtriser les contours, ne les prédisposent même pas à saisir le sens du concept "Etat pivot"», ajoute le document du MDN avant de lancer une claire mise en garde à leur encontre : «Compte tenu de ces agissements récurrents qui ont dépassé, par leur indécence, le seuil de l'intolérable, notre institution se réserve le droit de faire appliquer à l'encontre de leurs auteurs les mesures légales appropriées», conclut le communiqué.

M. A. T