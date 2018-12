Mise en place de dispositifs de sécurité spéciaux

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

À l’occasion de la célébration de la nouvelle année 2019, la Gendarmerie nationale et la Protection civile ont mis en place des dispositifs de sécurité spéciaux. «Le commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire préventif spécial pour cette occasion, par le biais de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels ayant pour objectif de sécuriser les personnes et les biens ainsi que les réseaux routiers par un vaste déploiement des unités au niveau des 48 wilayas», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la cellule de communication de la Gendarmerie nationale. Ce dernier a précisé que durant cette occasion qui coïncide avec les vacances scolaires d’hiver, les zones touristiques, les hôtels notamment au grand sud, connaîtront une grande affluence de citoyens algériens et de touristes étrangers, et un grand mouvement de circulation des personnes ainsi qu’une densité du trafic routier sur les différents réseaux. En effet, il est probable, a encore ajouté la GN, que «les accidents de la circulation connaissent une intensification, avec une hausse dans les actes de vols et les agressions physiques». De ce fait, ce dispositif est caractérisé par «les formations mises en place et les mesures prises par le commandement de la Gendarmerie nationale pour garantir une présence efficace sur le terrain afin de pour préserver la sécurité publique et la sécurité routière». Les lieux de rassemblement, de détente, les zones touristiques, les hôtels, les stations ferroviaires, stations de bus seront soumis à un contrôle permanant. Ledit dispositif garantira également «la fluidité de la circulation et la surveillance des axes routiers, notamment aux entrées des agglomérations et leurs alentours, par des actions préventives axées sur la sensibilisation des usagers de la route concernant la nécessité de se conformer aux règles de la bonne conduite», a indiqué la même source. De son côté, la Direction générale de la Protection civile «met en place un important dispositif de sécurité de proximité pour assurer la couverture sécuritaire efficace de cet événement, notamment par le renforcement des effectifs d’intervention de la Protection civile au niveau de diverses unités opérationnelles et les postes de secours routiers». Des actions d’anticipation seront menées avec la mobilisation d’équipes mobiles de la Protection civile qui seront déployées sur le terrain au niveau des points noirs du réseau routier, les sites touristiques et les espaces publics «qui connaissent des regroupements massifs de la population en cette période de l’année, afin de réduire le temps d’intervention et assurer une bonne prise en charge des victimes», ont fait savoir, hier, les mêmes services.

Samira Saïdj