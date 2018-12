Le FLN remporte la majorité des sièges, suivi du RND

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Les résultats annoncés par les partis politiques ayant pris part samedi au renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, font ressortir la victoire du parti du Front de libération nationale (FLN) qui a remporté 29 sièges suivi du Rassemblement national démocratique (RND) avec 11 sièges. Dans l'attente de l'annonce des résultats par le Conseil constitutionnel, les résultats avancés par les partis font également ressortir l'élection de 4 candidats indépendants, alors que le Front des forces socialistes (FFS) et le Front El-Moustakbel ont glané chacun 2 sièges. A la lumière de ces résultats, le FLN comptabilise désormais 55 sièges au sein du Conseil de la nation, ce qui constitue "une première dans l'histoire du parti", s'est félicité le coordinateur de l'instance dirigeante du FLN, Mouad Bouchareb, qui a indiqué, dans une première réaction, que son parti "a réalisé une retentissante victoire au niveau de 29 wilayas grâce notamment à nos militants qui croient aux valeurs du FLN et également aux militants d'autres formations politiques qui ont soutenu nos candidats malgré les sollicitations attrayantes d'autres partis concurrents". Il a, dans ce sens, noté que le FLN est la première force politique au sein de la Chambre haute du Parlement, exprimant, à cette occasion, la "disponibilité" de son parti à collaborer avec les autres formations "pour servir l'intérêt du pays". En outre, il a fait savoir que c'est pour la première fois qu'une candidate a été élue par les urnes, en l'occurrence Mokhtaria Chentouf de la wilaya de Mascara. Pour sa part, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a indiqué qu'il n'était pas satisfait des résultats de son parti, mais les acceptait tout de même, adressant par la même occasion ses "remerciements" aux militants du RND qui ont participé aux élections "en toute transparence et avec honneur".