L’APC ferme le marché hebdomadaire

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Le maire de la commune de Boumerdès, Djaffer Bakour, a annoncé, dans une note adressée à la population et dont nous détenons une copie, la fermeture du marché hebdomadaire de la ville, situé au niveau du boulevard Oued Tatareg, en vue de sa délocalisation dans un futur proche. La note du maire indique que le choix de l’emplacement du nouveau marché hebdomadaire ne saurait tarder et que les responsables concernés s’attellent à choisir le meilleur site possible. Pour rappel, le marché hebdomadaire de Boumerdès accueille chaque semaine plusieurs milliers d'usagers, ce qui perturbe sensiblement le trafic routier au niveau de ce boulevard jouxtant la gare routière du chef-lieu de wilaya. Pour de nombreux citoyens de la ville de Boumerdès, la délocalisation de ce marché s'impose comme une nécessité incontournable.

H. A.