Le monde franchit 2019

Bye bye 2018, bienvenue à 2019. Chaque année, que l’on soit nostalgique, fêtard, neurasthénique ou zen, on salue tout de même le passage à la suivante avec un peu d’appréhension et beaucoup d’espoir.

Selon les fuseaux horaires, la planète tout entière a changé de calendrier. D’est en ouest. Les îles Samoa et les Fidji ont été les premières à basculer dans cette nouvelle année. A New York (Etats-Unis), c’est sous la pluie que Time Square a fêté la nouvelle année. Sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro (Brésil), de nombreux Afro-brésiliens ont donné des offrandes à Iemanja pour le changement d’année et observé le feu d’artifice les pieds dans l’eau. En Russie, le Kremlin et la place Rouge entrent en 2019 sous des gerbes de lumière. Les Pakistanais accueillent la nouvelle année à la lueur de feux d’artifice à Karachi. Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, à Dubaï, aux Emirats arabes unis s’est illuminée telle une fusée en plein amorce de décollage. A Jakarta, les Indonésiens se sont réunis près de la statue de bienvenue. A Tapei, les Taïwanais ont bravé la pluie et le froid pour célébrer la nouvelle année. Le feu d’artifice du passage à 2019 est immortalisé à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. A Hong Kong, un déluge de lumières s’est abattu sur la baie Victoria à minuit pendant dix minutes pour un coquet budget de 1,57 million d'euros. La Marina Bay de Singapour s’est illuminée de mille feux. A Kuala Lumpur en Malaisie, le feu d’artifice a été tiré près des tours jumelles Petronas. En Algérie, notamment en Kabylie, la tendance fut à passer le cap en famille ou en groupe d’amis. A Sydney (Australie), le plus grand feu d’artifice jamais tiré sur la baie a été vu par 1,5 million de personnes. Cela dit, Connaissez-vous les nombreuses et originales coutumes observées de par le monde pour le jour du passage à la nouvelle année ? En voici quelques unes.

France Champagne, gastronomie et gui

En France, le soir du réveillon, le dîner se veut gastronomique. Foie gras et saumon fumé font généralement partie des mets incontournables. Cependant, chaque région a ses coutumes et propose d'autres mets du terroir. On trouvera sur la table des huîtres Marennes d'Oléron, du confit de canard du Sud-Ouest, des escargots de Bourgogne, du caviar d'Aquitaine… Autres spécificités festives, on s'embrasse sous le gui, et une fois minuit passé, on sabre le champagne.

Hongrie Mariage en vue

En Hongrie, le soir du réveillon, les jeunes filles qui souhaitent trouver l'amour ont l'habitude d'inscrire le nom de plusieurs garçons sur des bouts de papier et de les insérer à l'intérieur de boulettes. Les boulettes sont ensuite plongées dans une casserole remplie d'eau. La première boulette à remonter à la surface pendant la cuisson contiendrait le nom du futur mari.

Italie Des lentilles porte-bonheur

À minuit, les Italiens ont pour habitude de déguster le «cotechino e lenticchie». Ce plat traditionnel à base de saucisses et de lentilles est censé porter bonheur. Manger des aliments de forme arrondie, notamment des lentilles, est signe de prospérité et apporte la bonne fortune.

Roumanie Des animaux bavards ?

La Roumanie pourrait bien gagner le concours de la coutume la plus folle du monde. Dans la matinée du Jour de l'An, de nombreux agriculteurs se rendent auprès de leur bétail afin de parler avec leurs bêtes. Selon la tradition, si on entend parler un animal ce jour-là, les cultures seront bonnes pour l'année à venir.

Danemark Casser de la vaisselle

Cette tradition fait un sacré boucan: il est de coutume de jeter toute la vaisselle usagée et cassée durant l'année écoulée devant le seuil des maisons de vos amis. Plus la pile d'assiettes et de verres brisés est haute, plus elle montre combien vous êtes apprécié en tant qu'ami.

Espagne Les douze raisins de minuit

Les Espagnols commencent la nouvelle année en mangeant douze grains de raisin. Toutefois, ils ne peuvent pas les avaler à n'importe quel moment. Ils doivent attendre que les cloches de l'église aient sonné minuit et les manger un par un à chaque coup de l'horloge. Si la tradition est respectée, les douze mois à venir seront remplis de bonheur et de prospérité. Ce sont les vignerons d'Alicante (sud-est de l'Espagne) qui l'ont initiée en 1909 afin de remédier au surplus de production de raisins cette année-là.

Angleterre Du sel et du charbon

Les Anglais ont pour tradition de mettre dans leur poche une pièce de monnaie, un peu de sel et un morceau de charbon lorsqu'ils sortent de leur maison après minuit le 31 décembre. Ces éléments symbolisent respectivement l'argent, la nourriture et la chaleur qui seront abondants pour la nouvelle année. Au contraire, s'ils sortent dans la rue sans rien dans leur poche, une année de malchance s'abattra sur eux.

Allemagne Tous devant la télévision

C'est devenu une institution: le soir du réveillon, les Allemands, petits et grands, se réunissent devant la télévision à 22 heures pour regarder ensemble pour la énième fois une vieille comédie anglaise en noir et blanc. Le court-métrage Diner For One, qui dure un quart d'heure, est diffusé depuis 52 ans par toutes les chaînes régionales allemandes. Le film montre une vieille femme et son maître d'hôtel à une table où ils prétendent dîner avec des amis défunts. Le majordome demande inlassablement: “La même procédure que l'année dernière, Miss Sophie?” et la femme de répondre: “La même procédure que chaque année, James!” avant de commencer à boire…

Russie A votre santé!

Une tradition règne en maître en Russie: celle de la «coupe à vœu». Dès que les douze coups de minuit retentissent, les Russes ont coutume d'écrire un vœu sur un bout de papier, de le brûler et de jeter les cendres dans leur verre de champagne. Ce n'est pas tout, il faut ensuite boire ce breuvage, peu ordinaire, dans la minute pour espérer voir son vœu se réaliser dans l'année.

Brésil Rendez-vous à la plage

Les Brésiliens se rendent sur les plages du pays. Ils doivent sauter par dessus une vague à sept reprises tout en faisant un vœu. S'ils arrivent à réaliser cette prouesse sportive, leurs vœux seront exaucés au cours de l'année à venir.

Mexique Valise vide en main

Celui qui veut voyager dans l'année doit faire en courant le tour du pâté de maisons pendant les douze coups de minuit avec une valise vide dans une main et une liasse de billets dans l'autre.

États-Unis Le Ball Drop de New York

Une tradition qui remonte à l'année 1907. Tous les ans, des milliers d'Américains se réunissent au pied de la tour n°1 de Times Square, au croisement de la 43e rue et Broadway. À 23h59, les yeux sont rivés sur l'immense boule de cristal illuminée de 16 millions de couleurs qui descend à chaque seconde le long du bâtiment. Pour finalement atteindre le sol à minuit pile. Cette boule lourde d'une demi-tonne est réalisée par la société Waterford Crystal.

Canada La trempette de l'ours polaire

Les Canadiens ont une coutume très particulière: se baigner dans l'eau glacée, frôlant les 0°C, d'un lac ou d'une étendue d'eau. Chaque année, «la trempette de l'ours polaire» attire des dizaines de milliers de personnes. Pour les plus courageux qui souhaiteraient tenter l'expérience, il est recommandé de se munir de sandales en plastique ou bien de tongs, indispensables pour entrer dans l'eau car ce sont les pieds qui gèlent au contact du sable et du ciment, pas le reste du corps.

Australie Concert de feux d'artifice

Chaque année, plus de 1,2 million de participants, dont 300.000 touristes, se réunissent dans la baie de Sydney pour observer le ciel illuminé par un arc-en-ciel de couleurs. Le soir de la Saint-Sylvestre, près de 80.000 feux d'artifice sont tirés depuis le Harbour Bridge. Un show spectaculaire qui est devenu célèbre à travers le monde entier.

Nouvelle-Zélande Un boucan d'enfer

À Wellington et dans les autres villes néo-zélandaises, on sort dans la rue à minuit, munis de ses plus belles casseroles et autres ustensiles de cuisine, afin de faire le plus de bruit possible. Attention aux oreilles!

Afrique du Sud Bon débarras

Voilà une tradition tout aussi surprenante que dangereuse. Le 1er janvier, les habitants du quartier de Hillbrow à Johannesburg ont pour habitude de se débarrasser de leur mobilier et leurs appareils électriques usés en les lançant par la fenêtre. Réfrigérateurs, lits, télévisions, fours, ordinateurs...Tout y passe. Il est donc plus prudent de ne pas se promener dans les rues de ce quartier ce jour-là.

