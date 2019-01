Opération de charme à l’égard des étudiants

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

«Le rêve américain est possible !», c’est le message qu’a voulu transmettre, hier, aux étudiants, une délégation de l’ambassade des états-Unis, en visite à Tizi-Ouzou.

La délégation était composée de plusieurs responsables de l’ambassade américaine et de représentants du réseau «Education USA», venus encadrer une opération portes-ouvertes de vulgarisation autour des études aux Etats-Unis, abritée par le théâtre régional Kateb Yacine. Les représentants de la diplomatie américaine étaient là pour «informer les étudiants algériens sur les opportunités d’aller étudier aux Etats-Unis». L’objectif était également de faire savoir que «les portes des universités américaines sont ouvertes», diront-ils. «Le manque d’informations ou les fausses informations est une entrave qui a fait barrage entre les étudiants algériens et les universités américaines, d’où la décision d’entreprendre cette démarche de vulgarisation», ont-ils expliqué. «Les opportunités dans les universités américaines sont réelles, il y a possibilité d’avoir des bourses et l’ambassade offre énormément de programmes d’échanges. Plus de 200 personnes vont aux USA chaque année dans le cadre de ces programmes», indiqueront les intervenants. La démarche a été expliquée par M. Ruben Harutunian, Chargé des affaires publiques à l’ambassade des Etats-Unis, par «le nombre des étudiants algériens aux Etats-Unis qui est le plus bas de toute l’Afrique du nord et de tout le Moyen-Orient. Nous voudrions vraiment encourager les étudiants algériens à choisir les USA pour leurs études. Nous expliquons tout le processus pour le choix des universités et l’obtention d’un visa». Ce manque d’engouement est, selon le responsable, dû au fait que l’on se dit que «c’est trop loin et trop difficile !». «Nous vous disons que le rêve américain n’est pas un rêve impossible, c’est réalisable et il y a des moyens pour le faire. Ce n’est ni si loin ni si difficile que ça», soutiendra le diplomate. «Notre projet est d’encourager les étudiants algériens à aller continuer leurs études aux Etats-Unis». Le diplomate précisera à propos de cette initiative organisée en collaboration avec le ministère de la Culture : «C’est l’occasion aussi de créer des liens plus profonds entre les deux pays, à travers l’éducation et l’échange culturel». L’ambassade des Etats-Unis a accompagné cette activité par un spectacle musical présenté par une chorale universitaire américaine arrivée en Algérie depuis la semaine dernière. Cette chorale a travaillé, apprend-on, avec les étudiants de l’Ecole supérieure de musique d’Alger, sur un mélange de chansons américaines et algériennes arabes et kabyles. Le choix s’est porté sur les trois chansons «Ahlan Wa Sahlen», «Gomari» et «Ayazarzour». Pour le chargé des affaires publiques à l’ambassade, ce spectacle est l’occasion de «montrer la culture américaine à travers la musique et le chant». Tizi-Ouzou a été choisi pour un premier concert qui a eu lieu donc, hier, au théâtre Kateb Yacine, alors que le second aura lieu, aujourd’hui, au TNA, à 19h. A noter que la délégation, en plus des activités sus citées, a visité la Maison de l’artisanat du chef-lieu et le village lauréat du concours Aissat Rabah du village le plus propre, à savoir Ouzemour Meriem, dans la commune de Tirmithine.

Kamela Haddoum.