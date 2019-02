«59 132 demandes d’emploi enregistrées en 2018»

Le directeur de l’AWEM de Tizi-Ouzou, Yazid Tizerarine, parle dans cet entretien de tout ce qui a trait au marché du travail local, la demande, les placements et les autres activités de son agence.

La Dépêche de Kabylie : Pouvez-vous nous dresser le bilan de l’année 2018 ?

Yazid Tizerarine : Avant de répondre à votre question, laissez moi dire que notre agence s’occupe des indicateurs de l’emploi, à savoir la demande exprimée, les offres d’emploi, les placements mais aussi fait un travail d’accompagnement par l’organisation d’ateliers de techniques de recherche de l’emploi, chose que nous organisons une fois par semaine à travers les dix agences que nous gérons. Concernant la demande d’emploi, nous avons enregistré 59 132 demandeurs d’emploi. Chaque demandeur qui s’inscrit se voit attribuer un numéro unique qui va le suivre durant toute sa carrière professionnelle. Je tiens aussi à signaler que chaque prétendant peut faire plusieurs demandes, soit pour trouver un poste meilleur que celui qu’il occupe, soit en perdant son emploi. Nous avons différents types de demandeurs. Il s’agit de primo demandeur, des demandeurs déjà disposant d’un emploi, des demandeurs qui ont perdu leur emploi et autres, c’est-à-dire les promoteurs dans le cadre de la CNAC, l’ANGEM et l’ANSEJ.

Selon vous, le nombre de demandeurs d’emploi est de 59 132. Qu’en est-il de l’offre ?

L’offre n’est malheureusement que de 19 024 postes de travail. Dans le bâtiment, nous avons enregistré une offre de 7 120 offres, les services 6 404, l’industrie 5 329 et enfin l’agriculture avec 171 offres. En 2018, nous avons, donc, pu placer 15 536 demandeurs d’emploi. Le secteur des services est classé en première position avec 5 536 placements, le bâtiment vient en seconde position avec 5 224 placements, l’industrie 4 604 placements et enfin le secteur de l’agriculture en dernière position avec 172 placement y compris un placement issu de l’offre de 2017. À tous ces placements, il faut ajouter les placements du CTA (Contrat de travail aidé) qui est de 2 422 placements. Au total donc, en 2018, nous avons placé 17 958 demandeurs d’emploi. Il y a aussi le DAIP avec 2 035 placements. Dans ce cadre, 531 employés ont été d’ailleurs permanisés.

Qu’en est-il du travail d’accompagnement qu’effectue votre agence ?

Pour accompagner et former les demandeurs d’emploi, nous avons organisé 387 ateliers pour quelque 3 718 demandeurs. Nous leur apprenons les techniques de recherche de l’emploi, à savoir la rédaction des CV, les lettres de motivation et les entretiens d’embauche. Nous intervenons aussi au niveau des centres de détention, en collaboration avec l’ANGEM, la CNAC et l’ANSEJ, une activité qui rentre dans la cadre de la convention de notre tutelle et le ministère de la Justice, ceci pour permettre aux détenus de se réinsérer dans le marché du travail une fois leur peine épuisée.

Quel est le taux de chômage au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou ?

D’abord je tiens à expliquer ce que c’est qu’un chômeur. Un chômeur c’est une personne en âge de travailler qui n’a aucun revenu, sans travail et qui est activement à la recherche d’un emploi et il est aussi inscrit dans les agences d’emploi publiques ou privées. Pour revenir à votre question, le taux de chômage officiel dans notre wilaya est de 8,40%.

Entretien réalisé par Hocine T.