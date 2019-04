80 milliards mobilisés pour la formation professionnelle

Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi-Ouzou met cap sur la réhabilitation et le renouvellement des équipements au profit des structures du secteur de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi-Ouzou. Un montant global de 80 milliards de centimes sera consacré à cet effet. L’objectif escompté à travers cette opération est la mise à niveau de l’ensemble des établissements du secteur.

A travers un communiqué, la direction locale du secteur signale que «c’est la première fois que le secteur bénéficie d’un tel programme. Cette opération consiste essentiellement en la réhabilitation (blocs pédagogiques, cantines, divers réseaux et autres) et en le renouvellement des équipements (gros et petits matériels de cuisine, mobilier de bureaux, scolaires et communs, internats, buanderie, groupes électrogènes et autres)» précisant que «le programme a été élaboré à base des constats dressés et des besoins recensés lors des sorties d’inspection (…) dans les INSFP, les CFPA et les annexes dont les études ont été confiées aux bureaux d’études spécialisés.

Le programme touchera toutes les structures du secteur à travers la wilaya», ajoutant que : «Dans une première phase de ce vaste programme, vingt deux (22) entreprises ont été retenues pour dix-huit structures à savoir ; la direction de wilaya, les INSFP de Oued Aissi et de Tizi-Ouzou 2, les CFPA Tala Allam, Khoudja Khaled, Djemaa Saharidj, Boghni, Tigzirt, Draa El Mizan, Azazga, Mechtras, Iferhounène, Tizi Gheniff, Ouacifs, Ait Chafaa, Beni Yenni et Timizart».

Concernant le reste des établissements, la même source fait savoir que «des appels d’offres ont été lancés pour le reste des établissements. S’agissant de l’opération d’équipement, trente-sept fournisseurs ont été retenus pour le renouvellement des équipements (matériels de cuisine, mobilier de bureaux, scolaires et communs, internats, buanderie, groupes électrogènes et autres) ».

À signaler que le CFPA d’Iboudrarène aura un complément en équipements. Les extensions de l’INSFP Oued Aïssi et des CFPA Draa Ben Khedda, Ait Chafaa, Tizi-Gheniff et Béni Yenni) seront également concernées par la même opération tandis que les nouveaux établissements à savoir l’IEP Oued Fali et l’INSFP d’Azeffoun seront totalement équipés.

Il est à rappeler que ce programme de mise à niveau de l’ensemble des structures du secteur de la formation et de l’enseignement professionnel dans la wilaya de Tizi-Ouzou vise à améliorer les conditions de travail des employés ainsi que le déroulement des stages de formation au profit des stagiaires. Par ailleurs la Direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels de la wilaya de Tizi-Ouzou informe que «les inscriptions par Internet peuvent être faites sur le site du Ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels».

Hocine T.